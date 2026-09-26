Le due gare si giocheranno regolarmente in Ungheria e Serbia.
Glasgow, l'Old Firm vinto dal Celtic è stato anche il derby fra Palestina e Israele
La partita di Nations League tra Israele e Irlanda si giocherà. Ma i giocatori irlandesi indosseranno una fascia nera al braccio. Lo ha confermato il CEO della federcalcio irlandese, David Courell, parlando con i media.
Israele-Irlanda si gioca: ma gli irlandesi indosseranno una fascia nera al braccioSembrava che la partita di Debrecen tra Israele e Irlanda non si dovesse giocare. Nella giornata di oggi, infatti, il portiere dei verdi Gavin Bazunu aveva annunciato la sua decisione di non giocare il match per protesta. Subito dopo la conferenza stampa del ct Heimir Hallgrimsson è stata rinviata e i giocatori si sono ritirati in hotel. La conferenza stampa si è tenuta solo dopo svariate ore di attesa e anche l'allenamento è stato rinviato. Poco fa il tecnico e il CEO della FAI hanno spiegato che i giocatori hanno votato e la maggioranza ha deciso di scendere in campo.
Courell ha detto: "Questa mattina un nostro giocatore ha espresso disagio riguardo a questa gara e ha detto di non volerla giocare. La squadra ha richiesto del tempo per riflettere e ci sono state quattro ore di discussione fra calciatori, staff e dirigenti, perché in molti erano a favore del boicottaggio". La federazione ha anche confermato che uno dei giocatori si è comunque rifiutato ma senza rivelare il suo nome. Courell ha poi aggiunto che i giocatori hanno deciso di indossare delle fasce nere al braccio sulle divise "per ricordare tutte le vite perse nel conflitto di Gaza. Hanno anche chiesto di non avere ulteriori impegni con i media e intendono devolvere una parte dei compensi di queste partite per delle iniziative di beneficienza".
Le polemiche attorno alle partiteLe due partite tra Israele e Irlanda sono state da subito al centro di feroci polemiche, fin dal sorteggio. Il gruppo di pressione Irish Sport for Palestine, infatti, ha organizzato una fortissima campagna mediatica per convincere i calciatori a boicottare i due match con la rappresentativa di Israele. A quanto pare, quindi, le due partite si disputeranno regolarmente.
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