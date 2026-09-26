La partita di Nations League tra Israele e Irlanda si giocherà. Ma i giocatori irlandesi indosseranno una fascia nera al braccio. Lo ha confermato il CEO della federcalcio irlandese, David Courell, parlando con i media.

⚽ Los futbolistas de Irlanda decidieron por mayoría, en una votación, jugar los 2 partidos previstos contra Israel en la Liga de Naciones, pese al deseo de algunos de ellos de boicotearlos para protestar contra la guerra en Gaza, anunció la federación irlandesa #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/KlzrGTZY81 — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 26, 2026

Israele-Irlanda si gioca: ma gli irlandesi indosseranno una fascia nera al braccio

Sembrava che la partita di Debrecen tra Israele e Irlanda non si dovesse giocare. Nella giornata di oggi, infatti, il portiere dei verdi Gavinaveva annunciato la sua decisione di non giocare il match per protesta. Subito dopo la conferenza stampa del ct Heimirè stata rinviata e i giocatori si sono ritirati in hotel. La conferenza stampa si è tenuta solo dopo svariate ore di attesa e anche l'allenamento è stato rinviato. Poco fa il tecnico e il CEO della FAI hanno spiegato che i giocatori hanno votato e

Courell ha detto: "Questa mattina un nostro giocatore ha espresso disagio riguardo a questa gara e ha detto di non volerla giocare. La squadra ha richiesto del tempo per riflettere e ci sono state quattro ore di discussione fra calciatori, staff e dirigenti, perché in molti erano a favore del boicottaggio". La federazione ha anche confermato che uno dei giocatori si è comunque rifiutato ma senza rivelare il suo nome. Courell ha poi aggiunto che i giocatori hanno deciso di indossare delle fasce nere al braccio sulle divise "per ricordare tutte le vite perse nel conflitto di Gaza. Hanno anche chiesto di non avere ulteriori impegni con i media e intendono devolvere una parte dei compensi di queste partite per delle iniziative di beneficienza".

LONDON, ENGLAND - NOVEMBRE 17: Heimir Hallgrimsson, commissario tecnico della Repubblica d'Irlanda, applaude i tifosi dopo la sconfitta della sua squadra nella partita del Gruppo B2 della Lega B della UEFA Nations League 2024/25 tra Inghilterra e Repubblica d'Irlanda, disputata allo stadio di Wembley il 17 novembre 2024 a Londra, in Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Le polemiche attorno alle partite

Le due partite tra Israele e Irlanda sono state da subito al centro di feroci, fin dal sorteggio. Il gruppo di pressione Irish Sport for Palestine, infatti, ha organizzato una fortissima campagna mediatica per convincere i calciatori ai due match con la rappresentativa di Israele. A quanto pare, quindi, le due partite si disputeranno regolarmente.