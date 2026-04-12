L'intelligenza nei tocchi di prima mostrata durante l'era di Wenger sembra aver trovato finalmente il suo sbocco ideale: l'ex talento del vivaio Arsenal è pronto a sorprendere nella sua nuova tappa da allenatore

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile - 20:57

Nei giorni di clima nichilista e disfattista per l'Arsenal di Mikel Arteta, c'è qualche vecchio gunner che può esultare. Non qualche tifoso casuale, bensì proprio uno dei compagni di spogliatoio del tecnico spagnolo. Jack Wilshere e Mikel Arteta hanno condiviso lo spogliatoio dell'Arsenal dal 2011-12 fino al 2015-16. Entrambi centrocampisti dalla qualità infinita, l'inglese ha giocato molto meno rispetto a quanto avrebbe dovuto. Colpa di una sfortuna che ci ha visto sempre troppo bene con lui.

Pupillo a tutti gli effetti di Arsene Wenger, l'ex talento del vivaio della squadra di Londra ha collezionato così solo 197 presenze e 14 gol nei 10 anni giocati per i gunners. Dopo qualche esperienza con le cherries, West Ham, provini con il Como e l'avventura con l'Aarhus danese, Jack Wilshere ha deciso di dare l'addio al calcio molto precocemente (così come aveva debuttato) nel 2022 a soli 30 anni. Dopodiché, l'ex numero 10 dell'Arsenal ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'u-18 dei londinesi, raggiungendo una finale di FA Youth Cup.

Nel 2024 il centrocampista passa al Norwich City in Championship, diventando parte dello staff di Johannes Hoff Thorup come vice allenatore. Un anno fa è arrivato il suo esordio come tecnico ad interim proprio dei canarini, mentre nell'ottobre di quest'anno Jack ha accettato la chiamata in corsa del Luton Town, in Football League One (serie C inglese).

La prima coppa da allenatore di Jack Wilshere —

Raffinato con i piedi e rapido di testa, tutti avrebbero scommesso sull'ex nazionale inglese nel ruolo di allenatore di calcio. Dopo le competizioni vinte da giocatore (2 Coppe d'Inghilterra e 2 Community Shield), finalmente è arrivato anche il turno di celebrare una vittoria sulla panchina. Nella giornata di oggi il Luton town ha conquistato l'EFL Trophy sconfiggendo lo Stockport County per 3-1, in rimonta.

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In realtà, la squadra allenata da Jack Wilshere aveva perso contro lo Swindon Town durante ottavi di finale. Tuttavia, a causa di due giocatori non idonei nella formazione avversaria, il Luton Town è stato ripescato e ha potuto proseguire il cammino fino al trofeo. Nel frattempo, Jack Wilshere e i suoi ragazzi (imbattuti da 6 partite) cercheranno di recuperare i 6 punti necessari ad accedere ai play-off della League One.