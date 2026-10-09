James Collins, protagonista soprattutto con la maglia del West Ham, ha incrociato varie volte alcuni degli attaccanti più forti della sua epoca, tra cui Cristiano Ronaldo e Thierry Henry, due campioni capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difensore presente sulla faccia della terra. Eppure, quando gli è stato chiesto di individuare l'avversario più complicato da marcare, la sua scelta è ricaduta su un altro nome: Didier Drogba. Secondo il gallese, Drogba riuniva tutte le caratteristiche necessarie per rendere un duello particolarmente difficile: forza fisica, velocità, abilità nel gioco aereo e una straordinaria capacità di lottare su ogni palla con i difensori.

Il migliore secondo Collins: Didier Drogba

il suo bottino in Inghilterra, senza dimenticare ovviamente lamiracolosa del 2012, quando fece impazzire tutto il popolo delgrazie a delle prestazioni incredibili, culminate con quella contro il Bayern Monaco in finale, che lo vide segnare il gol del pareggio allo scadere e poi il rigore decisivo che ha portato

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 19 MAGGIO: Didier Drogba del Chelsea festeggia con il trofeo circondato dai fotografi dopo la vittoria nella finale di UEFA Champions League tra FC Bayern München e Chelsea alla Fussball Arena München il 19 maggio 2012 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Ha iniziato parlando dei fenomeni affrontati in carriera: "Sono stato fortunato, ho giocato contro Thierry Henry e Cristiano Ronaldo. Credo che se giochi contro Cristiano, probabilmente devi dire che, in termini di numeri, era il migliore". Ha iniziato interpellato Drogba, parlando di quanto fosse infermabile ai tempi del Chelsea di Mourinho: "Ma un giocatore che ricordo sempre come un vero, vero avversario ostico è stato Drogba. Nelle sue giornate migliori era inarrestabile. Era forte, veloce, sapeva vincere i duelli aerei e non si tirava mai indietro, era brillante".

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Continua: "In quei due anni sotto la guida di Mourinho, probabilmente dal 2005, per quattro o cinque anni è stato ingiocabile". Infine, sul migliore con cui ha giocato: "Il miglior giocatore con cui ho giocato,con il Galles. È andato al Real Madrid e ha vinto. Chissà cos'altro, è stato per un pò di tempo".