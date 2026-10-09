La famiglia Friedkin ha ufficialmente aperto alla vendita dell'Everton. A due soli anni dall'acquisizione del club di Liverpool, il noto gruppo americano, lo stesso che guida anche la proprietà della Roma, ha comunicato in queste ore di essere alla ricerca di nuovi investitori, aprendo di fatto alla cessione di una quota di controllo dell'Everton.

Il comunicato dell'Everton

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito-web del club, la famiglia Friedkinha annunciato di aver ufficialmente aperto alla cessione della squadra delscrivendo: "Ilsta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, inclusa la possibile cessione di una quota di controllo".

Tornando sul lavoro svolto in questi due anni, la società dei Toffies ha raccontato: "Quando TFG ha assunto la guida dell'Everton, il Club stava affrontando una situazione di forte incertezza finanziaria e diverse difficoltà, sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di garantire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per assicurare il futuro del Club, compreso il completamento del tanto atteso stadio per i suoi meritevoli tifosi. Ora che queste basi sono solide, è giunto il momento di valutare il prossimo capitolo per l'Everton".

Club statement. — Everton (@Everton) October 9, 2026

"In considerazione solo i custodi ideali per il futuro del club"

Per quanto concerne la vendita, ilha sottolineato: "Prenderemo in considerazione solo manifestazioni di interesse da parte di soggetti chee valorizzare i progressi già compiuti".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 18 MAGGIO: I tifosi dell'Everton mostrano il loro sostegno durante la partita di Premier League tra Everton FC e Southampton FC a Goodison Park, il 18 maggio 2025 a Liverpool, Inghilterra. Goodison Park, casa dell'Everton Football Club dal 24 agosto 1892, ospiterà oggi l'ultima partita della prima squadra maschile prima del trasferimento del club all'Hill Dickinson Stadium per la stagione 2025/26. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Infine, l'Everton ha concluso la nota ufficiale ribadendo gli obiettivi del club: "Durante questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato: sosterremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sportivo e continueremo a impegnarci per avere un impatto positivo sulle comunità servite dal Club. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori dichiarazioni finché questa fase sarà in corso. TFG si è avvalsa della consulenza di Moelis & Company".