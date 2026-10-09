Il gruppo americano cerca nuove opzioni d’investimento a soli due anni dall'inizio della gestione
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La famiglia Friedkin ha ufficialmente aperto alla vendita dell'Everton. A due soli anni dall'acquisizione del club di Liverpool, il noto gruppo americano, lo stesso che guida anche la proprietà della Roma, ha comunicato in queste ore di essere alla ricerca di nuovi investitori, aprendo di fatto alla cessione di una quota di controllo dell'Everton.
Il comunicato dell'EvertonAttraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito-web del club, la famiglia Friedkin ha annunciato di aver ufficialmente aperto alla cessione della squadra del Merseyside scrivendo: "Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, inclusa la possibile cessione di una quota di controllo".
Tornando sul lavoro svolto in questi due anni, la società dei Toffies ha raccontato: "Quando TFG ha assunto la guida dell'Everton, il Club stava affrontando una situazione di forte incertezza finanziaria e diverse difficoltà, sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di garantire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per assicurare il futuro del Club, compreso il completamento del tanto atteso stadio per i suoi meritevoli tifosi. Ora che queste basi sono solide, è giunto il momento di valutare il prossimo capitolo per l'Everton".
"In considerazione solo i custodi ideali per il futuro del club"Per quanto concerne la vendita, il Friedkin Group ha sottolineato: "Prenderemo in considerazione solo manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo possano essere i custodi ideali per guidare il Club verso il futuro e valorizzare i progressi già compiuti".
Infine, l'Everton ha concluso la nota ufficiale ribadendo gli obiettivi del club: "Durante questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato: sosterremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sportivo e continueremo a impegnarci per avere un impatto positivo sulle comunità servite dal Club. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori dichiarazioni finché questa fase sarà in corso. TFG si è avvalsa della consulenza di Moelis & Company".
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