Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Jordan Pickford è nei guai per un episodio avvenuto nello scorso aprile a Knutsford, nel Cheshire. Il portiere dell'Inghilterra è stato fermato dalla polizia dopo essere stato inseguito a bordo della sua Lamborghini Urus. Il motivo? Una manovra spericolata che avrebbe costretto due auto a frenare bruscamente per evitare una collisione.

Pickford, fuga in Lamborghini

EXCLUSIVE: Jordan Pickford chased by cops in 50mph pursuit after almost causing pile-up in his Lamborghinihttps://t.co/HezFxqLE6x — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 5, 2026

L'episodio che ha messo nei guai Pickford risale al 14 aprile. Come riportato da, un agente,, ha testimoniato che il portiere dell', ignorando una precedenza,. L'inglese avrebbe successivamente accelerato, allontanandosi dall'incrocio in questione. L'agente, riporta il giornale inglese,. Durante l'inseguimento l'auto della polizia avrebbe raggiunto gli 80 km/h per raggiungere Pickford, in una strada dove il limite massimo consentito è di circa 50 km/h. Solo dopo il portiere si sarebbe fermato, confermando la propria identità all'ufficiale di polizia.. Come confermato dal quotidiano inglese,. Pickford si sarebbe dichiarato colpevole attraverso una procedura telematica, chiedendo però di poter comparire davanti ad un giudice. Il portiere preferirebbe prensentarsi in tribunale per poter presentare le proprie attenuanti.

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 19 SETTEMBRE: Jordan Pickford dell’Everton durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Ipswich Town all’Hill Dickinson Stadium, il 19 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Il 7 Dicembre perciò il portiere inglese dovrà presentarsi davanti al tribunale dei magistrati di Chester. Per Pickford si prospettano vari scenari. L'infrazione infatti può comportare da 3 a 9 punti di penalità sulla patente fino ad arrivare alla sospensione della stessa. La scelta di comparire davanti al giudice arriva dopo l'ammissione di colpevolezza del portiere. Sarà quindi il tribunale a valutare le circostanze dell'avvenuto e le attenuanti presentate dal giocatore prima di prendere la decisione definitiva sulla sanzione da applicare.