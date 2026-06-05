L'episodio ha inoltre riacceso il dibattito sul rapporto tra la Nazionale colombiana e il governo, in un momento particolarmente delicato per il Paese
James Rodriguez chiude l'anno con l'Olympiacos con un golazo
Una semplice richiesta di una foto si è trasformata in un caso nazionale in Colombia. Alla vigilia del Mondiale 2026, il capitano James Rodriguez è finito al centro di una pesante bufera mediatica dopo un episodio avvenuto durante la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera nazionale da parte del presidente Gustavo Petro. Secondo quanto mostrano alcuni video circolati sui social, il fantasista colombiano avrebbe ignorato Antonella Petro, figlia diciassettenne del capo dello Stato e grande appassionata di calcio, che desiderava scattare una foto con lui. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni e polemiche. L'episodio ha inoltre riacceso il dibattito sul rapporto tra la Nazionale colombiana e il governo, in un momento particolarmente delicato per il Paese.
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James Rodriguez e la foto mancata con Antonella Petro: esplode la polemicaL'episodio è avvenuto durante una cerimonia organizzata a porte chiuse prima della partenza della Nazionale per il Mondiale. Nei filmati diventati virali, James Rodriguez sembra passare accanto ad Antonella Petro senza fermarsi per la foto richiesta dalla ragazza, preferendo proseguire verso le altre autorità presenti sul palco. Il gesto ha generato reazioni immediate sui social network, dove il tema è diventato uno degli argomenti più discussi della giornata. L'atmosfera dell'evento è apparsa tesa anche per altri motivi. Diversi giocatori sono sembrati poco a loro agio durante la consegna del Sombrero Vueltiao, simbolo tradizionale della Colombia. Nella fotografia ufficiale, inoltre, James ha scelto una posizione arretrata, lasciando che la bandiera nazionale fosse sorretta da Luis Diaz e da altri compagni.
Il commissario tecnico Nestor Lorenzo ha invece mantenuto un profilo istituzionale, consegnando al presidente Petro una maglia autografata e il pallone ufficiale del torneo. La vicenda ha presto assunto una dimensione politica. Heidy Sanchez, consigliera di Bogotà e membro del partito governativo Pacto Historico, ha criticato duramente il capitano colombiano sui social. Intanto la squadra ha cercato di voltare pagina durante la partenza per il Mondiale, mostrandosi sorridente sulle scalette dell'aereo. La polemica, però, continua ad alimentare il dibattito nel Paese.
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