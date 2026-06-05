Una semplice richiesta di una foto si è trasformata in un caso nazionale in Colombia. Alla vigilia del Mondiale 2026, il capitano James Rodriguez è finito al centro di una pesante bufera mediatica dopo un episodio avvenuto durante la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera nazionale da parte del presidente Gustavo Petro. Secondo quanto mostrano alcuni video circolati sui social, il fantasista colombiano avrebbe ignorato Antonella Petro, figlia diciassettenne del capo dello Stato e grande appassionata di calcio, che desiderava scattare una foto con lui. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni e polemiche. L'episodio ha inoltre riacceso il dibattito sul rapporto tra la Nazionale colombiana e il governo, in un momento particolarmente delicato per il Paese.

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James Rodriguez e la foto mancata con Antonella Petro: esplode la polemica

è avvenuto durante una cerimonia organizzata a porte chiuse prima della partenza della Nazionale per il Mondiale. Nei filmati diventati virali,sembra passare accanto ad Antonella Petro senza fermarsi per la foto richiesta dalla ragazza, preferendo proseguire verso le altre autorità presenti sul palco. Il gesto ha generato reazioni immediate sui social network, dove il tema è diventato uno degli argomenti più discussi della giornata.dell'evento è apparsa tesa anche per altri motivi. Diversi giocatori sono sembrati poco a loro agio durante la consegna del Sombrero Vueltiao, simbolo tradizionale della. Nella fotografia ufficiale, inoltre, James ha scelto una posizione arretrata, lasciando che la bandiera nazionale fosse sorretta da

BARRANQUILLA, COLOMBIA – 4 settembre 2025: James Rodriguez della Colombia festeggia la vittoria della sua squadra al termine della partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Colombia e Bolivia, disputata allo Stadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images).

Il commissario tecnico Nestor Lorenzo ha invece mantenuto un profilo istituzionale, consegnando al presidente Petro una maglia autografata e il pallone ufficiale del torneo. La vicenda ha presto assunto una dimensione politica. Heidy Sanchez, consigliera di Bogotà e membro del partito governativo Pacto Historico, ha criticato duramente il capitano colombiano sui social. Intanto la squadra ha cercato di voltare pagina durante la partenza per il Mondiale, mostrandosi sorridente sulle scalette dell'aereo. La polemica, però, continua ad alimentare il dibattito nel Paese.

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