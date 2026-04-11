Joey Barton, in attesa del processo fa da capitano alla sua squadra in prigione

Joey Barton, ex giocatore del Marsiglia, è stato accusato di aggressione ed attende l'esito del processo che arriverà a settembre. Nel mentre, perdendo peso e giocando a pallone, prova a stemperare le pressioni giudiziarie.

Francesco Lovino Redattore 11 aprile - 16:18

Joey Barton è stato spesso ricordato per i suoi atteggiamenti in campo discutibili. Ha giocato con le maglie di Manchester City, Newcastle, QPR, Marsiglia, Burnley e Glasgow Rangers. Soprattutto in Premier League, dunque, ha avuto modo di dare risalto al suo comportamento acceso e fuori le righe. Oggi, 43enne, fa i conti con una situazione personale molto pesante.

Joey Barton, capitano della sua squadra in carcere Il 10 marzo, Joey Barton è stato accusato di aver aggredito un uomo di 51 anni presso un club di golf, nei dintorni di Liverpool. Grazie a chi lo ha sostituito nel podcast, che lo stesso ex giocatore del Marsiglia gestiva, sono emerse alcune notizie riguardanti la sua prigionia. L'inglese, a detta del co-conduttore del podcast, starebbe perdendo peso e avrebbe ritrovato un po' di serenità nel giocare a pallone con alcuni altri detenuti.

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"È una vera macchina", così viene presentato l'approccio di Barton alla vita in carcere. In attesa del processo definitivo che avrà luogo il 1° settembre, infatti, è stato posto in stato di fermo. Ora dispensa la sua autobiografia a chi lo ammira per il suo passato da calciatore. Tra l'altro, s'è anche preso il titolo di capitano della sua squadra, dimostrando leadership e un pizzico di spensieratezza.

In attesa del processo — Ad onor del vero, Joey Barton non fu il solo ad aggredire il cinquantunenne a Liverpool. Insieme a lui, infatti, fu anche incriminato Gary O'Grady, di 50 anni. Grazie al pagamento di cauzione, però, questi è stato rimesso in libertà. L'aggressione, a quanto sembra, fu molto grave, impattando sul volto e sul corpo della vittima. In seguito all'accaduto, è stata prontamente ricoverata.

Questo caso giudiziario, inoltre, non è il primo a coinvolgere Joey Barton. Difatti, già nel 2021 fu accusato dalla sua ragazza di averla aggredita durante una discussione. Ricevette 12 settimane di detenzione. Per la nuova accusa, invece, al momento si sarebbe detto innocente presso il Tribunale di Liverpool.