Processo rinviato per Joey Barton. L'ex Manchester City, accusato di aver aggredito un uomo in un golf club, dovrà attendere ancora per conoscere la decisione del giudice. L'inglese potrebbe dover trascorrere altri sei mesi di detenzione, in caso non venisse accettata la libertà su pagamento di una cauzione.

Joey Barton, altri sei mesi di carcere in ballo

. L'ex calciatore inglese, non nuovo ad episodi di cronaca, è in attesa di conoscere la sentenza dei giudici in merito ad un episodio dello scorso Marzo. Il bad boy è stato infatti accusato di aver aggredito un uomo in un circolo di golf.si trovava infatti nell'- nel- e stava bevendo proprio con il 44enne ex Newcastle

BURNLEY, INGHILTERRA – 17 GENNAIO: Joey Barton del Burnley reagisce durante il replay del terzo turno di FA Cup tra Burnley e Sunderland al Turf Moor, il 17 gennaio 2017 a Burnley, in Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Come appreso dai giudici nella prima parte del processo però, lo stesso uomo sarebbe fu aggredito proprio da Barton. Il cinquantunenne fu trasportato d'urgenza in ospedale per delle lesioni al volto e alle costole. Il referto dei medici diceva che, nonostante le condizioni dell'uomo fossero stabili, rischiava la perdita totale di un occhio.

Come riportato da The Sun, l'ex Manchester City si è dovuto recare in tribunale per la seconda parte del processo proprio nel giorno del suo 44esimo compleanno. L'ex centrocampista si è presentato in tribunale e si è dichiarato non colpevole, respingendo le accuse di lesioni personali gravi.

Joey Barton to remain in jail for six more months as trial for ‘beating man at golf club’ is delayed until next year https://t.co/6omj11LdLW — The Sun (@TheSun) September 2, 2026

Il processo è però stato rinviato. Il giudice David Potter della Liverpool Crown Court ha infatti rimandato il giudizio all'8 Marzo del 2027, esattamente ad un anno di distanza dall'accaduto. Ora per Joey Barton c'è il rischio di altri sei mesi di carcere. L'inglese è stato infatti mantenuto in custodia cautelare. C'è un però: se Barton non dovesse ottenere la libertà su cauzione, l'ex calciatore sarà costretto ad attendere la nuova udienza da dietro le sbarre.