Non finiscono i guai per Joey Barton. L'ex calciatore inglese rischia di passare altri sei mesi in carcere in attesa del giudizio per aver aggredito un uomo in un golf club.
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Processo rinviato per Joey Barton. L'ex Manchester City, accusato di aver aggredito un uomo in un golf club, dovrà attendere ancora per conoscere la decisione del giudice. L'inglese potrebbe dover trascorrere altri sei mesi di detenzione, in caso non venisse accettata la libertà su pagamento di una cauzione.
Joey Barton, altri sei mesi di carcere in balloUn processo infinito quello che sta vedendo protagonista Joey Barton. L'ex calciatore inglese, non nuovo ad episodi di cronaca, è in attesa di conoscere la sentenza dei giudici in merito ad un episodio dello scorso Marzo. Il bad boy è stato infatti accusato di aver aggredito un uomo in un circolo di golf. Kevin Lynch si trovava infatti nell'Huyton and Prescott Golf Club - nel Merseyside - e stava bevendo proprio con il 44enne ex Newcastle.
Come appreso dai giudici nella prima parte del processo però, lo stesso uomo sarebbe fu aggredito proprio da Barton. Il cinquantunenne fu trasportato d'urgenza in ospedale per delle lesioni al volto e alle costole. Il referto dei medici diceva che, nonostante le condizioni dell'uomo fossero stabili, rischiava la perdita totale di un occhio.
Come riportato da The Sun, l'ex Manchester City si è dovuto recare in tribunale per la seconda parte del processo proprio nel giorno del suo 44esimo compleanno. L'ex centrocampista si è presentato in tribunale e si è dichiarato non colpevole, respingendo le accuse di lesioni personali gravi.
Joey Barton to remain in jail for six more months as trial for ‘beating man at golf club’ is delayed until next year https://t.co/6omj11LdLW— The Sun (@TheSun) September 2, 2026
Il processo è però stato rinviato. Il giudice David Potter della Liverpool Crown Court ha infatti rimandato il giudizio all'8 Marzo del 2027, esattamente ad un anno di distanza dall'accaduto. Ora per Joey Barton c'è il rischio di altri sei mesi di carcere. L'inglese è stato infatti mantenuto in custodia cautelare. C'è un però: se Barton non dovesse ottenere la libertà su cauzione, l'ex calciatore sarà costretto ad attendere la nuova udienza da dietro le sbarre.
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