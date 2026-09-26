Harry Kane non si nasconde. Il Pallone d'Oro è un obiettivo e l'attaccante inglese sa di avere davanti a sé una delle occasioni più importanti della sua carriera. Alla vigilia della sfida tra Inghilterra e Spagna, il centravanti del Bayern Monaco ha parlato della possibilità di conquistare il prestigioso riconoscimento individuale. “È la mia migliore possibilità in questo momento”, ha ammesso Kane, tornando su una stagione che lui stesso ha definito la migliore della sua carriera, sia a livello personale che collettivo. I numeri, del resto, raccontano un'annata da protagonista: gol, trofei e continuità hanno riportato il suo nome tra quelli più discussi in ottica Pallone d'Oro. Ma Kane non vuole farsi distrarre. La decisione, ha spiegato, spetterà agli altri. Lui, invece, pensa già alla sua Inghilterra.

Kane e il Pallone d'Oro: “Dipende dagli altri e dalle loro valutazioni”

La stagione dicon ilha rafforzato le sue ambizioni. L'attaccante inglese ha chiuso l'annata con oltre 40 gol tra tutte le competizioni, confermandosi ancora una volta uno dei centravanti più prolifici del calcio europeo. In Bundesliga ha continuato a segnare con una regolarità impressionante, contribuendo alla conquista del titolo e confermandosi il riferimento offensivo della squadra bavarese. Numeri che, secondo lo stesso, rappresentanodella sua carriera: “Ho detto chiaramente che l'anno scorso è stata la mia miglior stagione, sia dal punto di vista personale sia collettivo. Sarei estremamente orgoglioso di vincere questo titolo”.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 10 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il secondo gol della sua squadra con i compagni Jonathan Tah e Dayot Upamecano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Bayern Monaco e FK Bodø/Glimt, disputata alla Football Arena di Monaco il 10 settembre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il Pallone d'Oro, però, non dipende soltanto da lui. “Ho raggiunto molti traguardi importanti di cui vado fiero. Ora, però, dipende dagli altri e dalle loro valutazioni”. Una consapevolezza che non cambia le sue ambizioni. Kane sa di essere davanti a una grande occasione e non vuole nasconderlo. Allo stesso tempo, però, il capitano dell'Inghilterra ha preferito spostare l'attenzione sulla Nazionale. Prima del premio individuale c'è la sfida con la Spagna. “In questo momento penso soltanto ad aiutare questa squadra a ottenere la vittoria domani sera”. Il Pallone d'Oro può aspettare.