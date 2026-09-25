Jude Bellingham si conferma ancora una volta come l'elemento centrale dei Tre Leoni. Il giocatore del Real Madrid ha aggiunto ancora più qualità a una rosa che era già reduce da risultati importanti come la finale degli Europei raggiunta nel 2021 e i quarti di finale nei Mondiali del 2022. Il centrocampista ha iniziato ad aggregarsi alla nazionale maggiore nel 2020, partecipando ad entrambe le competizioni ma senza mai brillare in maniera decisiva.

BURTON UPON TRENT, INGHILTERRA - 23 SETTEMBRE: Jude Bellingham, dell'Inghilterra, durante una sessione di allenamento a St George's Park il 23 settembre 2026 a Burton upon Trent, Inghilterra. (Foto di Harriet Massey/Getty Images)

La svolta è arrivata col passaggio al Real Madrid nel 2023 per l'ingente cifra di 103 milioni di euro. Dopo la scuola del Borussia Dortmund, Jude Bellingham è passato all'università di Carlo Ancelotti. Con Carletto, il centrocampista inglese è diventato un attaccante ombra difficilissimo da fermare, tanto che le reti in quella stagione furono ben 23. Inoltre, quella fu una stagione ricca di soddisfazioni anche a livello collettivo, con la Champions e la Liga portate a casa.

Bellingham è il calciatore inglese dell'anno

🚨🚨| OFFICIAL: Jude Bellingham wins the England Men's Player of the Year award for the 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐄 year. 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/FYEPaW2F2f — CentreGoals. (@centregoals) September 25, 2026

Bellingham prese parte alla spedizione di Euro 2024 da protagonista assoluto. Le aspettative sull'Inghilterra erano alte e la sua stagione faceva pensare ad un esito vittorioso. Tuttavia, nonostante une rete in rovesciata contro la Slovacchia nei tempi supplementari, il cammino dei Tre Leoni si è fermato nuovamente in finale, con la sconfitta percontro la Spagna. Il giocatore del Real ha poi giocato due stagioni abbastanza in ombra a Madrid, recuperando la sua forma ottimale nei Mondiali di quest'estate.Thomas Tuchel ha capito come usare il suo centrocampista, affiancandolo alla punta Harry Kane. Così, il numero 5 dei Blancos ha siglato la bellezza dinella competizione (2 nei gironi e 5 nella fase a eliminazione diretta, tra cui due doppiette decisive contro Messico e Norvegia), vincendo la Scarpa di Bronzo dietro a Messi e Mbappé. Per le sue ottime prestazioni intercontinentali, Bellingham è stato ricompensato con il premio diper il secondo anno consecutivo.