Sembrava impossibile, ma alla fine ce l'hanno fatta. Il matrimonio fra il Bayern Monaco e Joshua Kimmich è destinato a durare ancora. Il nazionale tedesco, fra una settimana esatta avversario dell' Italia in Nations League , ha sciolto ogni riserva. Non è stata, infatti, una trattativa facile, con il club bavarese che prima aveva presentato un'offerta di rinnovo, per poi ritirarla a seguito di qualche tentennamento del capitano della selezione di Nagelsmann . Alla fine, però, l'affare è andato in porto, con il prolungamento del contratto per altri quattro anni.

Un altro rinnovo importante dopo quelli di tre titolari

"Al Bayern Monaco c'è l'ambiente ideale per raggiungere i miei obiettivi. Questo è il motivo per cui ho preso questa decisione", ha dichiarato Kimmich ai canali ufficiali del club tedesco. "In questo momento, non esiste per me un gruppo migliore di questo, per compagni di squadra, staff tecnico e società per ottenere i massimi successi. Mi sento a mio agio qui, non è ancora finito il mio percorso", ha concluso il centrocampista che lo scorso mese ha spento 30 candeline. Una firma importante anche per la squadra di Kompany, che recentemente ha prolungato anche gli accordi con Neuer, Alphonso Davies e Musiala. Insomma, l'osso duro della nazionale tedesca è - come sempre - nelle salde mani del Bayern Monaco.