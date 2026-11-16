Il tecnico tedesco in conferenza stampa prende le difese dell'attaccante dell'Arsenal, finito al centro delle critiche, spiegando le motivazioni per cui è importante nel suo progetto
Tutti pazzi per il ritorno in campo di Ronaldinho: che show a Ravenna
Jurgen Klopp si schiera dalla parte di Kai Havertz. L'attaccante tedesco dell'Arsenal è finito recentemente al centro delle critiche per alcune prestazioni non particolarmente brillanti, ma il commissario tecnico della Germania non sembra avere dubbi sulle sue qualità e nel corso della conferenza stampa, ha voluto ribadire tutta la sua fiducia nei confronti del classe 1999. Kloop conosce bene le sue caratteristiche e non ha esitato a sottolinearne il valore, dichiarando la sua completezza come giocatore, capace di fare la differenza.
Havertz: la fiducia di Klopp non mancaIl tecnico della Germania conosce l'importanza del suo giocatore nello scacchiere offensivo della propria nazionale e ha dichiarato: "Ho affrontato Kai molte volte e posso assicurarvi che preparare una partita contro di lui non è affatto semplice", parole che fotografano la considerazione dell'allenatore tedesco nei confronti del suo centravanti.
Klopp ha anche voluto evidenziare come il rendimento di un giocatore non possa essere giudicato esclusivamente attraverso i numeri o le ultime apparizioni. Secondo l'allenatore, Havertz possiede tutte le qualità necessarie per tornare protagonista e confermarsi un elemento importante sia per il club che per la nazionale ed ha spiegato le motivazioni del suo utilizzo da titolare: "“Il fatto che giochi qui non è dovuto semplicemente al fatto che non voglio lasciarlo fuori, ma perché voglio vincere le partite!”.
Caricamento post Instagram...
In questo avvio di stagione, Havertz ha raccolto tre gol in dieci presenze con la maglia del club londinese, per un totale di 736 minuti giocati. Numeri che non hanno completamente soddisfatto le aspettative, alimentando le discussioni sul suo rendimento. Il percorso con la nazionale tedesca, però, conferma il valore dell'attaccante che dal suo debutto nel settembre 2018 ha collezionato 64 presenze, realizzando 25 reti. Un bottino importante, che testimonia il peso avuto dal classe 1999 anche a livello internazionale. Particolarmente positivo il rendimento nel 2026, anno in cui Havertz ha messo a segno cinque gol in nove apparizioni con la Mannschaft. Numeri che rafforzano la posizione di Klopp e spiegano perché il commissario tecnico continui a considerarlo un elemento di assoluto valore.
La fiducia nei confronti dell'attaccante, dunque, non nasce soltanto dalle sue qualità tecniche, ma anche da un percorso internazionale che racconta di un giocatore capace di incidere con continuità. Adesso la sfida per Havertz sarà trasformare le parole di stima in prestazioni convincenti sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA