Jurgen Klopp si schiera dalla parte di Kai Havertz. L'attaccante tedesco dell'Arsenal è finito recentemente al centro delle critiche per alcune prestazioni non particolarmente brillanti, ma il commissario tecnico della Germania non sembra avere dubbi sulle sue qualità e nel corso della conferenza stampa, ha voluto ribadire tutta la sua fiducia nei confronti del classe 1999. Kloop conosce bene le sue caratteristiche e non ha esitato a sottolinearne il valore, dichiarando la sua completezza come giocatore, capace di fare la differenza.

Havertz: la fiducia di Klopp non manca

Il tecnico della Germania conosce l'importanza del suo giocatore nello scacchiere offensivo della propria nazionale e ha dichiarato: "", parole che fotografano la considerazione dell'allenatore tedesco nei confronti del suo centravanti.

Klopp ha anche voluto evidenziare come il rendimento di un giocatore non possa essere giudicato esclusivamente attraverso i numeri o le ultime apparizioni. Secondo l'allenatore, Havertz possiede tutte le qualità necessarie per tornare protagonista e confermarsi un elemento importante sia per il club che per la nazionale ed ha spiegato le motivazioni del suo utilizzo da titolare: "“Il fatto che giochi qui non è dovuto semplicemente al fatto che non voglio lasciarlo fuori, ma perché voglio vincere le partite!”.

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A sostegno della propria posizione, Klopp ha chiamato in causa anche Mikel Arteta, sottolineando la mentalità vincente dell'allenatore dell'Arsenal ed il fatto che Havertz sia sempre titolare nella squadra londinese: "Mikel Arteta è una persona ed un allenatore assolutamente determinato a vincere e a meno che non si verifichi una serie di circostanze negative, Havertz parte titolare nell'Arsenal.". Un messaggio piuttosto chiaro: la presenza del tedesco nell'undici titolare non sarebbe una concessione, ma una scelta dettata dalla convinzione che possa contribuire concretamente ai successi della squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 4 APRILE: Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, abbraccia Kai Havertz del Chelsea dopo il pareggio nella partita di Premier League tra Chelsea FC e Liverpool FC, disputata allo Stamford Bridge il 4 aprile 2023 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

In questo avvio di stagione, Havertz ha raccolto tre gol in dieci presenze con la maglia del club londinese, per un totale di 736 minuti giocati. Numeri che non hanno completamente soddisfatto le aspettative, alimentando le discussioni sul suo rendimento. Il percorso con la nazionale tedesca, però, conferma il valore dell'attaccante che dal suo debutto nel settembre 2018 ha collezionato 64 presenze, realizzando 25 reti. Un bottino importante, che testimonia il peso avuto dal classe 1999 anche a livello internazionale. Particolarmente positivo il rendimento nel 2026, anno in cui Havertz ha messo a segno cinque gol in nove apparizioni con la Mannschaft. Numeri che rafforzano la posizione di Klopp e spiegano perché il commissario tecnico continui a considerarlo un elemento di assoluto valore.

La fiducia nei confronti dell'attaccante, dunque, non nasce soltanto dalle sue qualità tecniche, ma anche da un percorso internazionale che racconta di un giocatore capace di incidere con continuità. Adesso la sfida per Havertz sarà trasformare le parole di stima in prestazioni convincenti sul terreno di gioco.