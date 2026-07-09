Maglia autografata e chiacchierata: il regalo di Messi a Klose dopo averlo superato come marcatore all-time dei Mondiali
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Il record di 16 reti di Miroslav Klose, costruito nell'arco di quattro Mondiali e che sembrava essere destinato a durare a lungo è stato, prima eguagliato e, successivamente, superato da Leo Messi e Kylian Mbappe. I continui botta e risposta, a suon di gol, dei rispettivi numeri 10 di Argentina e Francia, stanno incendiando la Coppa del Mondo. La vittima sacrificale, si fa per dire, Klose, nonostante abbia visto andare in fumo il record a cui era più legato, si è congratulato con Messi ricevendo, in cambio, una maglia autografata.
Un intermediario biancocelesteLo scettro di capocannoniere di tutti i tempi dei Mondiali è passato, nel giro di un paio di partite, dai piedi operai ma killer di Miro Klose a quelli fatati e immortali di Leo Messi. L'argentino, in testa alla classifica marcatori di questo torneo con 8 centri, ha ampiamente superato il record stabilito dal tedesco nel corso dei Mondiali 2002, 2006, 2010 e 2014. Proprio in Brasile, Messi e Klose si sfidarono nella finalissima al Maracana, decisa da un gol di Gotze ai tempi supplementari. La gioia più grande per il centravanti che militava nella Lazio, coincisa con il dolore più lancinante per l'allora stella del Barcellona, non ha causato scorie negative ma assoluto rispetto.
Stima reciproca che si è ulteriormente manifestata qualche giorno fa, grazie a chi non ti aspetti. Infatti, il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni è stato compagno di squadra di Miroslav Klose dal 2011 al 2013 con la maglia della Lazio. Scaloni ha organizzato una telefonata tra Messi e Klose, subito dopo la rottura del record. Il tedesco ha raccontato ai canali del Norimberga: "Scaloni era mio compagno di squadra e siamo rimasti in contatto regolarmente. Ha organizzato una chiamata tra me e Messi dopo che lui ha eguagliato il mio record di gol ai Mondiali. Mi ha molto emozionato".
Lionel Messi a échangé par téléphone avec Miroslav Klose après avoir égalé son record de buts— L'Équipe (@lequipe) July 8, 2026
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La promessa di LeoNel corso della simpatica telefonata, Klose ha rivelato la promessa di Messi: "Mi ha detto che mi avrebbe mandato una maglia autografata". Il centravanti ex Bayern Monaco ne ha approfittato per conversare con il numero 10 di aspetti al di fuori del calcio: "Certo, io e Messi ci siamo incontrati di tanto in tanto, ed è sempre stato piacevole e rispettoso. Ma questa telefonata è stata la prima volta che abbiamo parlato a lungo al di fuori del calcio".
Infine, l'attuale allenatore del FC Norimberga, club di seconda divisione tedesca, si era espresso dopo il fischio finale della gara tra Argentina e Austria, in cui Messi, grazie alla doppietta realizzata, ha eguagliato e superato il record di 16 gol di Klose: "Per me, Lionel Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi. Congratulazioni, campione!" aggiungendo: "Va benissimo. Il record sarebbe stato battuto prima o poi comunque. Sono un grande fan di Messi, lo sono sempre stato".
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