Il record di 16 reti di Miroslav Klose, costruito nell'arco di quattro Mondiali e che sembrava essere destinato a durare a lungo è stato, prima eguagliato e, successivamente, superato da Leo Messi e Kylian Mbappe. I continui botta e risposta, a suon di gol, dei rispettivi numeri 10 di Argentina e Francia, stanno incendiando la Coppa del Mondo. La vittima sacrificale, si fa per dire, Klose, nonostante abbia visto andare in fumo il record a cui era più legato, si è congratulato con Messi ricevendo, in cambio, una maglia autografata.

Un intermediario biancoceleste

Lo scettro di capocannoniere di tutti i tempi dei Mondiali è passato, nel giro di un paio di partite, dai piedi operai ma killer dia quelli fatati e immortali di. L'argentino, in testa alla classifica marcatori di questo torneo con 8 centri, ha ampiamente superato il record stabilito dal tedesco nel corso dei Mondiali 2002, 2006, 2010 e 2014. Proprio insi sfidarono nella finalissima al Maracana, decisa da un gol diai tempi supplementari. La gioia più grande per il centravanti che militava nella, coincisa con il dolore più lancinante per l'allora stella del, non ha causato scorie negative ma assoluto rispetto.

MUNICH, GERMANY - MARCH 03: Miroslav Klose (a destra) della Germania lotta per il pallone con Lionel Messi dell'Argentina durante una partita amichevole internazionale tra Germania e Argentina all'Allianz Arena il 3 marzo 2010 a Monaco, Germania. (Photo by Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images)

Stima reciproca che si è ulteriormente manifestata qualche giorno fa, grazie a chi non ti aspetti. Infatti, il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni è stato compagno di squadra di Miroslav Klose dal 2011 al 2013 con la maglia della Lazio. Scaloni ha organizzato una telefonata tra Messi e Klose, subito dopo la rottura del record. Il tedesco ha raccontato ai canali del Norimberga: "Scaloni era mio compagno di squadra e siamo rimasti in contatto regolarmente. Ha organizzato una chiamata tra me e Messi dopo che lui ha eguagliato il mio record di gol ai Mondiali. Mi ha molto emozionato".

Lionel Messi a échangé par téléphone avec Miroslav Klose après avoir égalé son record de buts



➡️ https://t.co/SrZvR3NiAt pic.twitter.com/cin3nMFjG7 — L'Équipe (@lequipe) July 8, 2026

La promessa di Leo

Nel corso della simpatica telefonata,ha rivelato la promessa di: "Mi ha detto che mi avrebbe mandato una". Il centravanti exne ha approfittato per conversare con il numero 10 di aspetti al di fuori del calcio: "Certo, io e Messi ci siamo incontrati di tanto in tanto, ed è sempre stato piacevole e rispettoso. Ma questa telefonata è stata la prima volta che abbiamo parlato a lungo al di fuori del calcio".

ALTACH, AUSTRIA - SEPTEMBER 4: L'allenatore Miroslav Klose dell'Altach reagisce durante la partita di Bundesliga Admiral tra il CASHPOINT SCR Altach e lo SK Rapid Wien allo Stadion Schnabelholz il 4 settembre 2022 a Altach, Austria. (Photo by Carsten Harz/Getty Images)

Infine, l'attuale allenatore del FC Norimberga, club di seconda divisione tedesca, si era espresso dopo il fischio finale della gara tra Argentina e Austria, in cui Messi, grazie alla doppietta realizzata, ha eguagliato e superato il record di 16 gol di Klose: "Per me, Lionel Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi. Congratulazioni, campione!" aggiungendo: "Va benissimo. Il record sarebbe stato battuto prima o poi comunque. Sono un grande fan di Messi, lo sono sempre stato".