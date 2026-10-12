Dopo quattro KO consecutivi il Marsiglia ritrova la vittoria. Nella sfida contro il Troyes, la squadra di Bruno Genesio ha avuto la meglio sui Blues con un convincente 2-0. Le reti sono state realizzate tutte nella ripresa da Harit e da Abdelli su rigore. Un risultato che consente all'OL di ritrovare fiato dopo le ultime settimane molto tormentate dato che la vittoria mancava dalla prima giornata contro lo Strasburgo. Se la squadra torna a Marsiglia con la mente più rilassata, lo stesso non si può dire per Geoffrey Kondogbia.

❗️Geoffrey Kondogbia s'est embrouillé avec un supporter de l'OM avant Troyes-OM... pic.twitter.com/4zluX55wiX — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 11, 2026

Marsiglia, Kondogbia insultato durante il riscaldamento

Il Marsiglia non poteva permettersi errori. Nella trasferta di Troyes, valida per la sesta giornata di Ligue1,

l'OM si è assicurato

la vittoria per 2-0, tornando così al successo dopo ben 4 sconfitte di file. L'ultima vittoria risaliva ormai alla sfida contro lo Strasburgo del 21 agosto. Prima della partita, però, a prendersi la scena è stato

Geoffrey Kondogbia e non questioni legate al calcio: l'ex Inter

ha infatti avuto un acceso scambio di battute con un tifoso dell'OL.

Come hanno mostrato le immagini, diventate poi virali, durante la fase di riscaldamento il sostenitore del Marsiglia ha urlato al centrocampista francese, rientrato da poco da un infortunio, le seguenti parole "Non sei bravo", motivo per cui l'ex neroazzurro ha subito reagito rispondendogli: "Rispetta le persone". Una volta avvicinatosi al tifoso, quest'ultimo ha nuovamente replicato con "Non ti ho insultato. Ho solo detto che non sei bravo. Tutto qui". Alla fine il classe '93, con l'aiuto degli steward, è tornato ad allenarsi con i compagni.

MADRID, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Rodrygo del Real Madrid subisce un fallo da Geoffrey Kondogbia dell'Olympique de Marseille, che porta all'assegnazione di un calcio di rigore durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Durante la partita, Kondogbia ha atteso fino all'86' quando è entrato in campo al posto di Angel Gomes. Il francese non giocava dalla sfida contro il Monaco dello scorso 30 agosto. Alla fine della partita, il tecnico Genesio ha commentato l'importante successo ritrovato dopo quasi due mesi: "Anche se sappiamo di poter fare meglio in termini di prestazione, che non è stata la nostra migliore partita, l'abbiamo vinta, quindi dobbiamo essere pragmatici - ha il tecnico dell'OL che si è detto "soddisfatto di essere tornato alla vittoria".