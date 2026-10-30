Emily Owen, ex capitana del Cheltenham Town Women, ha deciso di lasciare il club dopo quattro anni e oltre 130 presenze, ma le motivazioni del suo addio hanno sollevato un caso all'interno della squadra inglese, che milita nella Women's National League Southern Premier. Come riportato da BBC Sport, dopo l'annuncio ufficiale della separazione, pubblicato lunedì sui canali social del club, la calciatrice ha commentato sotto il post con un messaggio nel quale ha spiegato le ragioni della sua decisione, parlando di una "mancanza di principi individuali" e di evidenti carenze nelle procedure interne, accusando una persona in particolare.

Inghilterra: le accuse di Emily Owen al Cheltenham Town: "È una dittatura"

Owen ha voluto fare chiarezza sulla vicenda dopo aver ascoltato diverse indiscrezioni riguardo al suo addio, puntando il dito contro una persona precisa, accusata di esercitare un controllo eccessivo all'interno della squadra. "Una persona in particolare esercita un controllo eccessivo all'interno di questa squadra, trasformando l'ambiente in una dittatura in cui le giocatrici si sentono psicologicamente insicure", ha dichiarato l'ex capitana.

CHELTENHAM, INGHILTERRA - 05 SETTEMBRE: Una vista generale dello stadio prima della partita di Sky Bet League Two 2026/27 tra Cheltenham Town e Grimsby Town allo EV Charger Points Stadium il 05 settembre 2026 a Cheltenham, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

La calciatrice ha inoltre rivelato che altre tre giocatrici avrebbero deciso di lasciare il club per ragioni simili, sostenendo che fossero stati oltrepassati limiti che non dovrebbero mai essere superati: "Altre giocatrici hanno abbandonato il club per motivi morali, in quanto erano stati superati dei limiti che non dovrebbero essere oltrepassati nel calcio femminile".

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Non si è fatta però attendere la risposta del Cheltenham Town Women, che ha scelto di non entrare nel merito dei singoli casi, sottolineando però la propria attenzione nei confronti del benessere delle atlete e di tutte le persone coinvolte nel progetto: "Il Cheltenham Town Women si impegna a garantire che ogni giocatrice, membro dello staff e volontaria sia trattata con rispetto e si senta al sicuro, apprezzata e supportata all'interno del nostro ambiente".

Il club ha poi aggiunto che qualsiasi segnalazione verrà affrontata con la dovuta attenzione: "Garantiremo che qualsiasi preoccupazione portata alla nostra attenzione venga trattata in modo appropriato, con sensibilità e in conformità con tutte le politiche e procedure pertinenti".