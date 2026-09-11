La frattura tra Gianni Infantino e una buona parte del calcio europeo continua ad allargarsi. Dopo le contestazioni degli ultimi mesi, anche la Federcalcio francese rompe gli indugi e sfiducia l'attuale governance della FIFA.

Philippe Diallo tuona su Infantino: "Le sue iniziative hanno danneggiato il calcio"

Laha ritirato pubblicamente il sostegno alla rielezione dicome presidente della FIFA. Secondo quanto riportato dal 'The Guardian', il comitato esecutivo avrebbe votato all'unanimità ladell'appoggio, formalizzato appena alla fine di giugno, nel pieno dei

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente federale Philippe Diallo, nella giornata di ieri, 10 settembre, motivando la sua scelta con gli eventi legati proprio alla Coppa del Mondo e con le criticate iniziative della FIFA, giudicate incompatibili con i principi di trasparenza e gestione collettiva dello sport: "Le iniziative di Infantino durante e dopo la Coppa del Mondo hanno seriamente danneggiato l'immagine l'unità del calcio", ha dichiarato al quotidiano, aggiungendo: "Di conseguenza, riteniamo che la fiducia sia stata rotta".

Al centro delle critiche, come di consueto, c'è sempre il progetto che prevedeva la vendita di quote delle competizioni FIFA ad investitori privati, il FFE, abbandonato dopo la forte reazione internazionale. Per Diallo, però, il ritiro del piano non basta: "Il ritiro del progetto non risolve la questione", ha spiegato.

SIVIGLIA, SPAGNA - 28 FEBBRAIO: Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, e Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, guardano prima della finale della UEFA Women's Nations League 2024 tra Spagna e Francia all'Estadio La Cartuja il 28 febbraio 2024 a Siviglia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La Francia parteciperà attivamente alla ricerca di un nuovo candidato

ha ricordato che sotto Infantino ci sono stati anche sviluppi positivi, ma haduramente i cambiamenti decisi "in modo unilaterale e opaco", sottolineando come la Federcalcio francese intenda inoltreattivamente ad una "riforma di ampia portata" all'interno delladella. La Francia, pertanto, parteciperà alla ricerca di unalternativo in vista del voto presidenziale, previsto a marzo durante il prossimoFIFA, aggiungendosi cosi ad un fronte europeo già critico nei confronti di, che però resta intenzionato a correre per un quarto e ultimo