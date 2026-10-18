Nel weekend in corso, in Francia e in Italia si sta protestando in maniera veemente e seria per affrontare alcune questioni sociali. Dal tema del miglioramento dell'istruzione e delle strutture scolastiche fino al più ampio dibattito sul carovita e le condizioni generali delle rispettive economie. Queste manifestazioni hanno prodotto una forte reazione popolare e hanno fatto da catalizzatore per la rabbia e i sentimenti delle classi proletarie e sottoproletarie.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO !



"Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée !"



👉 Tiziri Digne, épouse de l’international français et joueur du PSG Lucas Digne, RELATIVISE LES PILLAGES du 17 octobre :



"N’oubliez pas que le 14 juillet 1789, date que vous aimez tant… pic.twitter.com/VFjyQHPOhn — Impact (@ImpactMediaFR) October 18, 2026

Tiziri Digne a favore delle mobilitazioni sociali

Perciò, in alcuni casi c'è stato un approccio più deciso e violento alla protesta, con la messa in scena di scontri con le forze dell'ordine e vetrine di brand commerciali di lussoe vandalizzate. In Francia, questa situazione ha echi storici importanti ed è affrontata in maniera più decisiva dagli attori sociali, tanto che ad esprimersi sul tema non sono solo i lavoratori ordinari e i protagonisti degli scontri. A intervenire sulle proteste contro il carovita ci ha pensato la compagna di, ma con una posizione piuttosto peculiare rispetto alla sua classe sociale.Lucas Digne è tornato a giocare in Francia dopo 11 anni dall'ultima stagione trascorsa lì. Dopo aver giocato per Roma, Barcellona , Everton e Aston Villa, il terzino transalpino è tornato proprio al PSG, la sua ultima squadra in Ligue 1. Il suo ritorno nel contesto francese, ha fatto sì che la sua quotidianità fosse nuovamente immersa nel caos delle mobilitazioni (costanti) di Parigi. Perciò, la sua compagna Tiziri non ha perso l'occasione per per esprimere il proprio parere sugli avvenimenti recenti: "Amateil movimento del '68, la rivoluzione del 1948 e il 14 luglio 1789 ma vi dimenticate che furono momenti segnati da sommosse,, saccheggi, distruzioni...

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Lucas Digne del PSG controlla il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava, disputata al Parc des Princes il 9 settembre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Tutti quelli che stanno manifestando (vigili, giovani, operatori sanitari...) hanno ottime ragioni per farlo. Le loro mobilitazioni dimostrano che ci sono problemi ben più profondi; non potete scandalizzarvi per una vetrina di un negozio di lusso frantumata o una fermata del bus bruciata! Dovreste indignarvi per la mancanza di risorse per l'istruzione e per la sanità, oltre che per la brutalità della polizia e per il razzismo sfacciato. Ogni epoca ha le sue rivoluzioni e le sue rivendicazioni. La storia parte da chi ha osato mettere in discussione lo status quo".