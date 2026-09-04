Dall'essere il terzino sinistro del Manchester United a giocare nella settima divisione del calcio inglese, ad un livello semi-professionistico. Questa è la storia di Joe Riley, ex dei Red Devils che giocò anche con Rashford.

🚨 BRUTAL: Rashford's Team-Mate to Non-League, Joe Riley's Story



– Joe Riley started for Man Utd alongside Rashford's 2016 debut vs Midtjylland

– Both played in a memorable Europa League comeback win at Old Trafford

– Riley made just two senior appearances before injuries… pic.twitter.com/7o4pkh6130 — Football Culture (@CultFooty) September 4, 2026

Joe Riley: dal Manchester United alla settima divisione del calcio inglese

Una carriera distrutta dagli infortuni

Circa dieci anni fa un terzino diciannovenne faceva il suo debutto con la maglia del Manchester United . Era una fredda sera di febbraio del 2016 e lo United digiocava in Europa League contro la squadra danese delfra le mura amiche di Old Trafford. Quel giovane terzino era Joe Riley e, assieme a lui, debuttò in prima squadra l'astro nascente di Marcus Rashford che segnò due reti in quella partita. I diavoli rossi avevano perso la gara di andata e avevano diversi giocatori infortunati: per questo il tecnico olandese dovette schierare numerosi. Riley ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club e ha conosciuto molti giocatori oggi famosi, come ha raccontato alla BBC: "per sei anni, e io e Marcus siamo cresciuti insieme. Quelle persone erano come una famiglia per me".La sua carriera, però, non decollò come quella dei compagni: "Ricordo di aver pensato che quella sarebbe stata la mia unica partita perché Rojo e Luke Shaw stavano recuperando dagli infortuni". La sua intuizione si rivelò corretta anche se Riley continuò ad essere aggregato alla prima squadra e ad allenarsi con essa per il resto della stagione, anche quandoprese il posto di Van Gaal. Nel frattempo, però, il terzinò iniziò a subireche gli avrebbero minato e bloccato la carriera. Un primo infortunio al bicipite femorale, nel 2017, interruppe il suo prestito allo Sheffield United e quando arrivò a Bramall Lane un secondo stop lo costrinse ad interrompere il prestito prematuramente. Nel 2018, dopo quindici anni, lasciò lo United per firmare un contratto con il, squadra di League One. Ma anche qui fu duramente colpito da lunghi infortuni e rimase fermo per dieci mesi.

HERNING, DANIMARCA - 17 FEBBRAIO: Joe Riley e James Weir del Manchester United entrano in campo durante una sessione di allenamento in vista della partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra FC Midtjylland e Manchester United alla Herning MCH Multi Arena il 17 febbraio 2016 a Herning, Danimarca. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La sua carriera proseguì, sempre più inframezzata dagli infortuni, nelle serie minori fino a che lui stesso decise di iniziare a studiare per lavorare nel settore della finanza. Oggi, infatti, Riley lavora in una azienda e continua a giocare a calcio fra i semidilettanti. Indossa la maglia del Warrington Rylands, club di Northern Premier League Premier Division. Non ha mai scordato, però, i suoi anni con il Manchester United ed è grato alla sua vecchia società: "Sarò per sempre grato al Manchester United. Mi ha trasformato nella persona che sono oggi". Non è più in contatto con Rashford, ma non ha dubbi: "Se lo incontrassi per caso, non ho dubbi che sarebbe esattamente come tanti anni fa, quando crescevamo insieme".