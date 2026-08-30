Michael Carrick ha schierato titolare Marcus Rashford nel match contro l'Ipsich Town. Riavere in squadra l'ex Barça è fondamentale per i Red Devils.
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Il Manchester United cerca riscatto nella seconda giornata di campionato. La partita con l'Ipsich Town segna l'esordio stagionale all'Old Trafford e può contare sull'apporto dell'ex attaccante del Barcellona, Marcus Rashford. Il tecnico dei Red Devils ne ha sottolineato l'importantissima presenza nel pre-gara.
Manchester United, Carrick conferma: "Ho una rosa valida e Rashford si è allenato benissimo"Sono trascorsi circa due anni dall'ultima volta, ma il momento atteso è arrivato. Marcus Rashford scende nuovamente in campo con la maglia del Manchester United tra i titolari. Era dal dicembre 2024 che ciò non accadeva. Leggere il nome dell'inglese tra gli starters ha stupito in tanti, ma non il suo allenatore. Michael Carrick, infatti, dopo averlo attentamente valutato in settimana, ha preferito schierarlo dal primo minuto.
Ai microfoni di SkySports UK ha espresso le seguenti parole: "Sono molto contento (su Rashford ndr). Da quando a Dublino ha cominciato ad allenarsi con la squadra assieme a chi era impegnato al Mondiale, ha dimostrato il meglio e si è allenato perfettamente. Poter contare su di lui è favoloso". Dopo la prima uscita stagionale, con sconfitta sorprendente maturata con l'Hull City, i Red Devils cercano immediato riscatto e Carrick ha voluto varare un po' di turnover per la sfida.
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