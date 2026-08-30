Il Manchester United cerca riscatto nella seconda giornata di campionato. La partita con l'Ipsich Town segna l'esordio stagionale all'Old Trafford e può contare sull'apporto dell'ex attaccante del Barcellona, Marcus Rashford. Il tecnico dei Red Devils ne ha sottolineato l'importantissima presenza nel pre-gara.

Manchester United, Carrick conferma: "Ho una rosa valida e Rashford si è allenato benissimo"

Sono trascorsi circa due anni dall'ultima volta, ma il momento atteso è arrivato. Marcus Rashford scende nuovamente in campo con la maglia del Manchester United. Era dalche ciò non accadeva. Leggere il nome dell'inglese tra gli starters ha stupito in tanti, ma non il suo allenatore. Michael Carrick, infatti, dopo averlo attentamente valutato in settimana, ha preferito schierarlo dal primo minuto.

HULL, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Marcus Rashford del Manchester United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Hull City e Manchester United allo stadio MKM il 22 agosto 2026 a Hull, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Ai microfoni di SkySports UK ha espresso le seguenti parole: "Sono molto contento (su Rashford ndr). Da quando a Dublino ha cominciato ad allenarsi con la squadra assieme a chi era impegnato al Mondiale, ha dimostrato il meglio e si è allenato perfettamente. Poter contare su di lui è favoloso". Dopo la prima uscita stagionale, con sconfitta sorprendente maturata con l'Hull City, i Red Devils cercano immediato riscatto e Carrick ha voluto varare un po' di turnover per la sfida.

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e ci possiamo permettere di cambiare alcuni giocatori", ha confermato Carrick che ha proseguito: "Giochiamo con un undici titolare molto forte, ma dovremo saper chiudere bene la gara con una squadra altrettanto di livello". Impossibile sottovalutare l'impegno odierno: "Con l'Ipsich sarà dura, visto quel che hanno fatto settimana scorsa.Per riuscirci dovremo fare tante cose in maniera corretta".