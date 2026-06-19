Il Sudamerica nasconde storie incredibili, spesso e volentieri legate al calcio.Qualche volta al Mondiale. Una di queste riguarda una signora di 66 anni, María del Jesús Pinargote Zambrano. La signora Maria nel 1998 vinse un concorso della Coca-Cola. Il premio? Viaggiare a vita per vedere tutte le Coppe del Mondo organizzate dalla FIFA, con tutte le spese pagate.

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Sette Mondiali gratis grazie ad un tappo di bottiglia

Maria ha saltato il Mondiale del 2026

, 1998. Una signora partecipa ad una concorso promozionale indetto dalla Coca-Cola. Si tratta di compilare dei coupon ottenuti scambiando i tappi delle bottiglie della nota bevanda. Il 14 giugno la signora Zambrano riceve una telefonata: ha vinto. Il premio è di quelli decisamente particolari: la possibilità di assistere a tutte le future edizioni dei. Ma non solo: le spese logistiche saranno interamente coperte, così come i biglietti per le partite e i voli. Il sogno di ogni appassionato di calcio. E pensare che, prima di allora, lei non aveva mai preso un aereo in vita sua e mai era uscita dal suo paese. E così dalla edizione di, fino a quella del 2022, la signora le ha viste tutte. Ha praticamente girato il mondo: Corea del Sud e Giappone, Germania, il Sudafrica, poi il Brasile. E ancora la Russia e, infine, il Qatar.Secondo diversi media sudamericani, che hanno riportato la curiosa storia, però,in corso. Non andrà in Messico, non vedrà gli USA e nemmeno il Canada. Sarebbe stata la sua ottava partecipazione consecutiva. Ne ha visti più lei di quanti molte nazionali ne abbiano mai giocati. Diversi media dell'Ecuador, infatti, hanno riferito che la fortunata vincitrice di quel curioso concorso nel lontano 1998 soffre di alcuni problemi di salute ed è dovuta rimanere in patria. Chissà se si rifarà nel 2030?

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