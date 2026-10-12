Il progetto portato avanti da Adidas non è una novità: la prima lista risale al 2015, con la campagna “Backed by Messi”

Samuele Dello Monaco
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Dopo l’addio alla nazionale argentina, Lionel Messi indica la nuova generazione. Nell’ambito di una campagna di Adidas, lo sponsor tecnico che ha accompagnato tutta la carriera dell'argentino, l'otto volte vincitore del Pallone d’Oro ha selezionato dieci giovani talenti da seguire, sette uomini e tre donne, che a suo giudizio rappresentano il futuro del calcio mondiale. Lo slogan scelto è: “Il prossimo capitolo inizia qui”.

Le scelte di Messi

La selezione attraversa continenti e campionati: tra gli uomini ci sono Tomás Aranda del Boca Juniors, Max Dowman dell’Arsenal, Zavier Gozo del Crystal Palace, Jesús Rodríguez del Como, Kees Smit dell’AZ Alkmaar, Gilberto Mora del Tijuana e Can Uzun dell’Eintracht Francoforte, mentre il terzetto femminile è composto da Chloe Sarwie del Chelsea Women, Giovanna Waksman dell’OL Lyonnes e Lotta Wrede dell’Hamburger Frauen.
Lionel Messi, Tapia Argentina

Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season Friendly
LONDRA, INGHILTERRA - 12 AGOSTO: Max Dowman dell'Arsenal durante l'amichevole precampionato tra Arsenal FC e Como Calcio all'Emirates Stadium, il 12 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le stelle del futuro: Max Dowman e Jesús Rodríguez

Il profilo più in vista è quello di Max Dowman, il ragazzo da record dell’Arsenal. Lo scorso marzo è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League, a 16 anni e 73 giorni. Pochi mesi prima era già entrato nei libri dei primati europei come il più giovane giocatore a disputare una partita di Champions League, a 15 anni e 308 giorni.
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Più silenzioso, ma con una crescita costante, il percorso di Jesús Rodríguez. L’esterno spagnolo, classe 2005, si è trasferito al Como dal Betis nell’estate del 2025, in un’operazione da 22,5 milioni di euro. Con la maglia lariana ha chiuso l’ultima stagione con 4 gol e 10 assist, cifre che gli hanno dato visibilità europea e un posto nel giro della nazionale spagnola.

Le liste precedenti: da Werner a Yamal

Per Messi, il progetto portato avanti da Adidas non è una novità. La prima lista risale al 2015, con la campagna “Backed by Messi” legata agli scarpini Adidas Messi 15.1: tra i dieci c’erano Timo Werner e Jérémie Boga. Dopo una lunga pausa, il progetto è tornato nel 2024 con la “Messi+10”, che includeva Lamine Yamal, Antonio Nusa e Kenan Yildiz. Nel 2025 è seguita la “Messi+10: Season 2”, con Rio Ngumoha, Andrey Santos, Kendry Páez, Nico Paz e Mika Godts.

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