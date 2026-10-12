Dopo l’addio alla nazionale argentina, Lionel Messi indica la nuova generazione. Nell’ambito di una campagna di Adidas, lo sponsor tecnico che ha accompagnato tutta la carriera dell'argentino, l'otto volte vincitore del Pallone d’Oro ha selezionato dieci giovani talenti da seguire, sette uomini e tre donne, che a suo giudizio rappresentano il futuro del calcio mondiale. Lo slogan scelto è: “Il prossimo capitolo inizia qui”.

Le scelte di Messi

La selezione attraversa continenti e campionati: tra gli uomini ci sono Tomásdel Boca Juniors, Maxdell’Arsenal, Zavierdel Crystal Palace,del Como, Keesdell’AZ Alkmaar,del Tijuana edell’Eintracht Francoforte, mentre il terzetto femminile è composto da Chloedel Chelsea Women, Giovannadell’OL Lyonnes e Lottadell’Hamburger Frauen.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 AGOSTO: Max Dowman dell'Arsenal durante l'amichevole precampionato tra Arsenal FC e Como Calcio all'Emirates Stadium, il 12 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le stelle del futuro: Max Dowman e Jesús Rodríguez

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