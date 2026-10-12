Il progetto portato avanti da Adidas non è una novità: la prima lista risale al 2015, con la campagna “Backed by Messi”
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Dopo l’addio alla nazionale argentina, Lionel Messi indica la nuova generazione. Nell’ambito di una campagna di Adidas, lo sponsor tecnico che ha accompagnato tutta la carriera dell'argentino, l'otto volte vincitore del Pallone d’Oro ha selezionato dieci giovani talenti da seguire, sette uomini e tre donne, che a suo giudizio rappresentano il futuro del calcio mondiale. Lo slogan scelto è: “Il prossimo capitolo inizia qui”.
Le scelte di MessiLa selezione attraversa continenti e campionati: tra gli uomini ci sono Tomás Aranda del Boca Juniors, Max Dowman dell’Arsenal, Zavier Gozo del Crystal Palace, Jesús Rodríguez del Como, Kees Smit dell’AZ Alkmaar, Gilberto Mora del Tijuana e Can Uzun dell’Eintracht Francoforte, mentre il terzetto femminile è composto da Chloe Sarwie del Chelsea Women, Giovanna Waksman dell’OL Lyonnes e Lotta Wrede dell’Hamburger Frauen.
Le stelle del futuro: Max Dowman e Jesús RodríguezIl profilo più in vista è quello di Max Dowman, il ragazzo da record dell’Arsenal. Lo scorso marzo è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League, a 16 anni e 73 giorni. Pochi mesi prima era già entrato nei libri dei primati europei come il più giovane giocatore a disputare una partita di Champions League, a 15 anni e 308 giorni.
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Le liste precedenti: da Werner a YamalPer Messi, il progetto portato avanti da Adidas non è una novità. La prima lista risale al 2015, con la campagna “Backed by Messi” legata agli scarpini Adidas Messi 15.1: tra i dieci c’erano Timo Werner e Jérémie Boga. Dopo una lunga pausa, il progetto è tornato nel 2024 con la “Messi+10”, che includeva Lamine Yamal, Antonio Nusa e Kenan Yildiz. Nel 2025 è seguita la “Messi+10: Season 2”, con Rio Ngumoha, Andrey Santos, Kendry Páez, Nico Paz e Mika Godts.
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