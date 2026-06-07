Da dieci a dieci. Due epoche molto diverse, ma entrambi punti di riferimento dei rispettivi importanti club. Francesco Totti e Kenan Yildiz non possono essere ancora confrontati, dato che l'uno ha terminato la sua immensa carriera, mentre l'altro è appena agli inizi. Il turco, semmai per il colore della maglia, è stato spesso accostato a un altro dieci iconico della Serie A, Alessandro Del Piero suo idolo. Ebbene, Totti si è esposto sul talento della Juventus, non trattenendo complimenti e una pizzicata.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Totti elogia Yildiz, ma per lui "i veri 10 sono altri"

Francesco Totti, che il numero dieci lo conosce bene, non può che dispensare consigli e riflessioni sul peso di questa maglia, inesorabilmente diversa da ogni altra. Soprattutto quando la si indossa in un grande club, quale è la Juventus,crescono a dismisura. Dopo una prima abbondante parte di stagione nella quale è stato faro indiscusso della Juventus, tra Serie A e Champions League, Yildiz si è fermato. Alla base della difficoltà realizzative negli ultimi due mesi di stagione c'è stato un problema al ginocchio: la

GENOVA, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Francesco Totti, ex capitano della Roma, reagisce prima del calcio d'inizio nella partita di Serie A TIM tra Genoa CFC e AS Roma allo Stadio Luigi Ferraris il 28 settembre 2023 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Avendo convissuto con questo fastidio, ha cercato di risparmiarsi durante allenamenti e partite venendo gestito oculatamente da Spalletti e dal suo staff. Nonostante ciò, le sue condizioni si sono aggravate portando a un infortunio vero e proprio che lo ha costretto ai box. Adesso, comunque, potrebbe rientrare nel Mondiale con la sua Turchia. Autore di 10 gol e 6 assist, è stato comunque premiato come miglior Under 23 del torneo. Su di lui, a margine di un evento di padel organizzato dalla WLPT a Istanbul, Francesco Totti ha espresso il suo parere.

Caricamento post Instagram...

Stando all'ex capitano della Roma il classe 2005 è un giocatore che si sacrifica tanto per la squadra, mostrando disponibilità e forza di volontà. Le rincorse in difesa per aiutare i compagni non sono altro che la testimonianza di un ragazzo maturo e di un atleta evoluto. In vista dell'imminente Mondiale, ha detto: "Penso che possa dare una grossa mano alla Turchia". Sul ruolo, invece, ha mostrato qualche perplessità, ritenendo quel numero più adatto a chi possiede ancora maggiore talento: "".

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365