Il nuovo format ha contribuito a rafforzare la potenza economica della UEFA: più big match significa anche più ricavi dalle sponsorizzazioni

Samuele Dello Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 15:02)

La UEFA si conferma, ancora una volta, una vera e propria miniera d'oro, registrando un giro d'affari senza precedenti che sta per ridefinire gli standard economici dell'intero panorama sportivo mondiale. Secondo le ultime proiezioni, l'ente governativo del calcio continentale si prepara ad annunciare un bilancio da record assoluto.

Il record d'incassi — Le cifre in gioco sono a dir poco sbalorditive. Per la prima volta, la UEFA è in procinto di oltrepassare l'incredibile traguardo di 1,1 miliardi di euro provenienti unicamente dal settore delle sponsorizzazioni. Ma il dato che più impressiona è quello complessivo: sommando queste entrate ai ricavi derivanti dalla cessione globale dei diritti televisivi, il volume d'affari globale toccherà l'astronomica cifra di 6 miliardi di euro. Un balzo in avanti titanico, trainato in gran parte dall'enorme successo del nuovo formato delle competizioni, che ha saputo garantire un numero maggiore di partite di altissimo livello e un grado di spettacolarità e incertezza agonistica protratto fino alle finali.

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Le nuove partnership della UEFA — Dietro questa poderosa accelerazione economica si cela il lavoro di UC3, azienda costituita per gestire gli interessi commerciali condivisi tra la UEFA e l'associazione dei club. Stando alle indiscrezioni recentemente pubblicate dal prestigioso quotidiano britannico The Guardian, questa entità sta perfezionando gli ultimi dettagli per l'ingresso di due nuovi partner commerciali di peso internazionale. Sebbene le identità specifiche dei marchi siano ancora coperte dal massimo riserbo, le fonti confermano che le due aziende sponsor opereranno rispettivamente come fornitore ufficiale di servizi di pagamento e fornitore di soluzioni tecnologiche avanzate.

Il consolidamento di questa potenza economica poggia anche su contratti recentemente blindati con marchi leader a livello globale. Nei mesi scorsi, infatti, sono stati siglati accordi della durata di sei anni (validi per il ciclo dal 2027 al 2033) con colossi del calibro di AB InBev, nominata partner ufficiale per la birra, e Pepsi, designata come fornitore esclusivo di bevande analcoliche.

A queste partnership strategiche si aggiunge l'importante designazione di Nike come produttore esclusivo del pallone ufficiale per tutti i tornei UEFA. Un mosaico commerciale che si traduce in un clamoroso incremento del 40% dei ricavi da sponsorizzazione per il prossimo ciclo triennale rispetto a quello appena concluso.