La sicurezza informatica del calcio spagnolo è finita al centro dell'attenzione dopo il cyberattacco che ha colpito LaLiga, la principale organizzazione del calcio professionistico in Spagna. La stessa istituzione ha confermato lunedì 23 novembre di essere stata vittima di un'intrusione ai danni di una delle proprie piattaforme tecnologiche dedicate ai servizi per i tifosi, dalla quale un hacker è riuscito a sottrarre informazioni personali degli utenti registrati.

La violazione ha riguardato anche i servizi digitali di alcuni club, facendo scattare le verifiche per stabilire l'effettiva portata dell'attacco e individuare tutte le informazioni sottratte.

LaLiga, attacco informatico tra il 14 e il 16 novembre: avviate le indagini

Secondo quanto comunicato dalla stessa LaLiga, l'accesso non autorizzato è avvenuto tra il 14 e il 16 novembre, quando un individuo è riuscito a introdursi in una piattaforma utilizzata per offrire servizi digitali agli appassionati. I sistemi di sicurezza dell'organizzazione hanno individuato l'origine dell'intrusione e, il 16 novembre, sono state adottate le misure necessarie per contenere l'attacco, interrompere il trasferimento dei dati e bloccare l'autore dell'accesso illecito.



VALENCIA, SPAGNA - 1° SETTEMBRE: Un berretto della Liga è visibile su un sedile prima della partita di campionato tra Valencia CF e RCD Mallorca, disputata allo stadio Mestalla il 1° settembre 2019 a Valencia, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

LaLiga ha precisato che l'incidente è rimasto circoscritto alla piattaforma interessata, senza coinvolgere gli altri sistemi informatici dell'organizzazione né avere conseguenze sul regolare svolgimento delle competizioni. Al momento, tuttavia, non è stato ancora comunicato il numero esatto degli utenti coinvolti e sono in corso ulteriori verifiche per determinare la quantità e la tipologia delle informazioni sottratte.

⚠️🏆 @LaLiga sufre un ciberataque con extracción de datos de aficionados y de clubes



🗓️🔙 El ciberdelincuente accedió a la plataforma entre el 14 y el 16 de noviembrehttps://t.co/QsHHq6Nd1A — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 23, 2026

La vicenda è stata segnalata all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD), mentre LaLiga ha presentato una denuncia alla Unidad Central de Ciberdelincuencia della Polizia Nazionale, che ha avviato le indagini. Anche i club interessati sono stati informati e e LaLiga sta coordinando con loro le attività necessarie per gestire la situazione, mentre l'organizzazione ha rafforzato il monitoraggio dei propri sistemi per prevenire eventuali nuovi tentativi di intrusione.