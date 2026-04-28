Con l'ormai consueto monday night si è conclusa anche la 33° giornata di LaLiga. Un turno ricco di gol ha visto confermare i discorsi relativi a lotta per il titolo e qualificazione alla prossima Champions League. Rimane invece tutto ancora aperto per quanto riguarda Europa e Conference League, nonché per la lotta salvezza. Ecco come cambia la classifica di LaLiga dopo i risultati dell'ultima giornata.

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LaLiga, la lotta per il titolo e la zona Champions

A cinque giornate dalla fine è praticamente certa la vittoria deldel campionato 2025/26. I blaugrana hanno superato per 0-2 il Getafe, allungando a +11 su unche non è andato oltre l'1-1 in casa del Betis. La squadra di Arbeloa ha subito il gol del pareggio all'ultimo minuto del recupero. Anche terzo e quarto posto sono ormai assegnati. Ilsi è portato a 65 punti battendo il Celta Vigo 2-1, mentre l'è a 60 dopo aver superato l'Athletic Bilbao 3-2.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 24: Hector Bellerin del Real Betis Balompie segna il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Europa e Conference League

Tutto aperto invece per l'Europa minore. Ilè quinto a 50 punti e con sei lunghezze sulla sesta (Celta Vigo) è abbastanza tranquillo. La squadra di Siviglia spera inoltre nel quinto slot per la prossima Champions, che la Spagna si sta giocando con la Germania. A quota 44 e insieme alsi trova il, anch'esso uscito sconfitto come visto. Un solo punto dietro si trova la R, già certa dell'Europa League dopo la vittoria in Copa del Rey. Il club di San Sebastian è stata impegnata forse nella partita più folle di giornata, visto il 3-3 in casa del Rayo Vallecano.

A 42 punti e in nona posizione si trova l'Osasuna di Alessio Lisci che ha battuto 2-1 in rimonta il Siviglia. Segue l'Athletic Bilbao a 41, in cerca di una qualificazione europea come risultato minimo di questa stagione molto complicata. A quota 39 punti e quindi a metà tra Europa e salvezza si trovano Rayo Vallecano, Valencia ed Espanyol. Oltre ai primi, anche i catalani hanno pareggiato la propria partita, terminando 0-0 il match con il Levante. La squadra di Corberán ha invece vinto 2-1 con il Girona.

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La lotta per la salvezza

La zona salvezza si apre con l'quattordicesimo a 38 punti. L'importante vittoria per 1-2 sull'Oviedo ha permesso alla squadra valenciana di poter tirare un grosso sospiro di sollievo, allungando a quattro lunghezze sulla zona rossa. Sempre a 38 si trova il, uscito sconfitto come visto. Il sedicesimo posto è occupato dall', non più in zona retrocessione dopo la vittoria fondamentale sulin rimonta per 2-1.Proprio la squadra delle Baleari è nella posizione appena sotto, a quota 35 punti. Nonostante un ottimo periodo di forma, ha perso forse l'unica partita che non andava persa in questo momento delicato. La zona rossa si apre con ila 34 punti, in quella che è la più grande sorpresa di questo campionato. Con cinque sconfitte nelle ultime sei, la situazione è molto pericolosa per gli uomini di Luis Garcia. A 33 si trova il, in gran forma e che solo la traversa ieri non gli ha permesso di raccogliere tre punti. Chiude la classifica l'con 28 punti, per cui si fa sempre più difficile la permanenza in LaLiga.

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