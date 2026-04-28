Cosa cambia nel campionato spagnolo dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
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Con l'ormai consueto monday night si è conclusa anche la 33° giornata di LaLiga. Un turno ricco di gol ha visto confermare i discorsi relativi a lotta per il titolo e qualificazione alla prossima Champions League. Rimane invece tutto ancora aperto per quanto riguarda Europa e Conference League, nonché per la lotta salvezza. Ecco come cambia la classifica di LaLiga dopo i risultati dell'ultima giornata.
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LaLiga, la lotta per il titolo e la zona ChampionsA cinque giornate dalla fine è praticamente certa la vittoria del Barcellona del campionato 2025/26. I blaugrana hanno superato per 0-2 il Getafe, allungando a +11 su un Real Madrid che non è andato oltre l'1-1 in casa del Betis. La squadra di Arbeloa ha subito il gol del pareggio all'ultimo minuto del recupero. Anche terzo e quarto posto sono ormai assegnati. Il Villarreal si è portato a 65 punti battendo il Celta Vigo 2-1, mentre l'Atletico Madrid è a 60 dopo aver superato l'Athletic Bilbao 3-2.
Europa e Conference LeagueTutto aperto invece per l'Europa minore. Il Betis è quinto a 50 punti e con sei lunghezze sulla sesta (Celta Vigo) è abbastanza tranquillo. La squadra di Siviglia spera inoltre nel quinto slot per la prossima Champions, che la Spagna si sta giocando con la Germania. A quota 44 e insieme al Celta si trova il Getafe, anch'esso uscito sconfitto come visto. Un solo punto dietro si trova la Real Sociedad, già certa dell'Europa League dopo la vittoria in Copa del Rey. Il club di San Sebastian è stata impegnata forse nella partita più folle di giornata, visto il 3-3 in casa del Rayo Vallecano.
A 42 punti e in nona posizione si trova l'Osasuna di Alessio Lisci che ha battuto 2-1 in rimonta il Siviglia. Segue l'Athletic Bilbao a 41, in cerca di una qualificazione europea come risultato minimo di questa stagione molto complicata. A quota 39 punti e quindi a metà tra Europa e salvezza si trovano Rayo Vallecano, Valencia ed Espanyol. Oltre ai primi, anche i catalani hanno pareggiato la propria partita, terminando 0-0 il match con il Levante. La squadra di Corberán ha invece vinto 2-1 con il Girona.
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La lotta per la salvezzaLa zona salvezza si apre con l'Elche quattordicesimo a 38 punti. L'importante vittoria per 1-2 sull'Oviedo ha permesso alla squadra valenciana di poter tirare un grosso sospiro di sollievo, allungando a quattro lunghezze sulla zona rossa. Sempre a 38 si trova il Girona, uscito sconfitto come visto. Il sedicesimo posto è occupato dall'Alaves, non più in zona retrocessione dopo la vittoria fondamentale sul Mallorca in rimonta per 2-1.
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