La Spagna prosegue nel suo cammino verso il suo secondo trionfo in Coppa del Mondo. Nella serata di ieri, gli iberici hanno vinto il "derby" contro il Portogallo grazie alla rete a tempo quasi scaduto di Mikel Merino, vero uomo della provvidenza di Luis De la Fuente. Le Furie Rosse stanno giocando una competizione altalenante. La fluidità di gioco e l'estetica non sono uguali al tempo del trionfo nell'Europeo del 2024, tuttavia la nazionale iberica è ancora imbattuta da 35 partite e Unai Simon non ha ancora subito gol nella competizione (609 minuti, un vero e proprio record). Manca l'imprevedibilità nell'1vs1 di Nico Williams e Yeremy Pino, entrambi infortunati e oltre a Dani Olmo, manca anche un trequartista esperto capace di giocare negli spazi stretti e fra le linee. Chissà se Isco non si fosse infortunato in questa stagione...

Isco non vede l'ora di giocare in Europa

SIVIGLIA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Giovani Lo Celso del Real Betis viene sostituito da Isco Alarcon del Real Betis durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Oviedo allo stadio La Cartuja, il 3 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Isco ha trovato una seconda giovinezza con il Real Betis. Con i biancoverdi, l'ex Real Madrid ha ritrovato il feeling con il gol segnando 9 reti nel 2023-24 e 12 nel 2024-25. Tuttavia, nella stagione passata, il trequartista spagnolo ha subito un grave infortunio al perone e un'artroscopia alla caviglia destra che gli ha fatto saltare l'intera stagione calcistica. Isco è tornato a giocare per le ultime partite, mettendo qualche minuto nelle gambe per preparasi al ritiro estivo.

Ai media ufficiali del club, il centrocampista spagnolo ha rivelato le sue sensazioni per la stagione e tutta la sua carica: "Ora sto bene e non vedo l'ora di giocare più minuti quest'anno, sempre sperando di non avere più dolori. Giocare ancora la Champions League è sicuramente una sfida emozionante, nello spogliatoio sono tutti entusiasti. Vogliamo fare uno step ulteriore, continuare il nostro percorso e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ovviamente non dovrà mancare il divertimento in campo, del resto il calcio è la mia passione".