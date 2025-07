Il talento del Barcellona sta trascorrendo gli ultimi giorni a Shanghai, dove si sta preparando sia linguisticamente che fisicamente prima del rientro in Spagna.

Giorgio Abbratozzato 10 luglio - 21:06

Prima di partire per Shanghai, il giovane talento del Barcellona ha dedicato tempo a studiare la lingua cinese, mostrando grande impegno nel prepararsi per il viaggio e le attività promozionali di cui sarà protagonista.

Tra vacanze e impegni, l'estate di Lamine Yamal — Durante il soggiorno in Cina, Yamal ha partecipato a challenge di calcistiche e ha parlato in mandarino, conquistando i locali con la sua versatilità linguistica.

Dopo la grande vittoria da protagonista in Nations League, Lamine Yamal ha bilanciato riposo e impegni, viaggiando dalla Sicilia a Ibiza, passando per il Brasile, prima di concludere le vacanze in Cina. Il giovane talento tornerà presto a Barcellona per cominciare la preparazione alla nuova stagione.

Tra le tappe più sorprendenti del suo tour, spicca il soggiorno in Brasile, dove ha avuto modo di incontrare Neymar, uno dei suoi grandi idoli. I due hanno trascorso diverso tempo insieme, come testimoniato anche da diverse immagini condivise sui social. Un suggestivo incontro tra passato e presente (ma anche futuro) del Barcellona, che magari potrà essere di buon auspicio per il diciassettenne. Anche in un periodo di pausa, Yamal ha saputo muoversi con una professionalità unica, mostrando un equilibrio raro per un ragazzo della sua età.

Le sue vacanze si chiudono a Shanghai, tra eventi Adidas e interazioni con i tifosi locali, lasciando l’immagine di un talento in ascesa, tanto sul campo quanto fuori. A dimostrazione dell'impegno che ci sta mettendo per lasciare il segno anche fuori dal rettangolo di gioco, ci sono anche dei dettagli che intanto hanno fatto innamorare i fan cinesi. Durante il soggiorno in Cina, Lamine Yamal ha partecipato a challenge di calcistiche parlando in mandarino. Una piccola attenzione, un gesto di rispetto, che ha fatto breccia nel pubblico.