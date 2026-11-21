L'Anderlecht rischia seriamente di trasformare il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo contro il Club Brugge in una pesante sconfitta a tavolino per 5-0. La formazione di Bruxelles ha infatti violato il regolamento della Pro League belga sul numero minimo di calciatori formati localmente da inserire nella distinta ufficiale di gara. La normativa impone di consegnare a inizio stagione una lista di 25 giocatori comprendente almeno otto elementi con tre anni di formazione in Belgio prima del compimento del ventunesimo anno d'età, obbligando inoltre i club a convocarne almeno sei per ogni singolo incontro. Contro il Club Brugge l'Anderlecht ne ha schierati in lista soltanto cinque, commettendo un'irregolarità che il club stesso ha attribuito a un errore umano e che ora porta dritto alla sanzione automatica dello 0-5 a tavolino.

Le parole di Vítor Bruno e le responsabilità interne al club

In conferenza stampa, venerdì, l'allenatore dell'Anderlechtha ammesso con estrema franchezza di ignorare completamente l'esistenza di questoregolamentare: "Onestamente? Non conoscevo nemmeno questa regola. In Portogallo non esiste nulla di simile. Sono rimasto sorpreso quando qualcuno mi ha chiamato dopo la partita per avvisarmi. Cosa penso della norma? Ho la mia opinione, ma non la condividerò qui". Secondo quanto ricostruito dal quotidiano portoghese Record, la società belga non aveva informato l'ex tecnico del Porto di questo obbligo al momento del suo inserimento ae la struttura operativa del club, incaricata di verificare la regolarità della distinta prima della consegna ufficiale, non ha rilevato l'anomalia prima del fischio d'inizio.

PORTO, PORTOGALLO - 12 DICEMBRE: L'allenatore Vitor Bruno dell'FC Porto reagisce durante la partita MD6 della UEFA Europa League 2024/25 League Phase tra FC Porto e FC Midtjylland all'Estadio do Dragao il 12 dicembre 2024 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Lo sfogo del tecnico portoghese contro il sistema digitale e il calendario

Pur riconoscendo la chiarezza della sanzione prevista,ha puntato il dito anche contro la gestione dele contro l'attenzione mediatica attorno al campionato belga: "Non c'è discussione possibile su questo. Inoltre nel calcio belga si parla soltanto di queste vicende e di nient'altro. Nessuno sottolinea il fatto che abbiamo avuto, per esempio, un giorno di riposo in meno rispetto al Club Brugge. In questa vicenda ognuno ha una piccola parte di responsabilità, compresa la federazione: non è scattato alcun allarme quando abbiamo compilato la distinta digitale, e anche quello sarebbe dovuto succedere".