Joan Laporta lancia un chiarissimo messaggio al mondo del calcio: il Barcellona è, a suo giudizio, la squadra che oggi esprime il miglior gioco del mondo. Non è certamente la prima volta che il presidente blaugrana si lascia andare a commenti non proprio umili e pacati ma, pur trattandosi di una considerazione prettamente soggettiva, risultati e partite sembrano parlare chiaro: 39 gol in 9 partite, imbattuti dall'inizio della stagione e una macchina tutt'altro che noiosa da guardare in tv. Un grande lavoro di Hansi Flick, elogiato dallo stesso presidente del club ai microfoni dei media spagnoli.

Laporta: "I l Barcellona sta giocando il miglior calcio del mondo "

Con tutta l'umiltà del caso,

il Barça

sta giocando il miglior calcio d'Europa e del mondo. Ci sono altre ottime squadre, come

il PSG

o il Bayern

Monaco

, e anche loro sono in lizza per vincere le competizioni

Intervistato prima della sfida dicontro il Galatasaray da Mundo Deportivo e altri media iberici,ha dichiarato: "In questo momento, il Barcellona è in lizza per vincere qualsiasi competizione perché abbiamo una squadra molto competitiva.".

Successivamente, il presidente del club blaugrana ha sottolineato: "Poi ci sono sempre delle sorprese, e bisogna essere pronti, ma in termini di qualità del calcio, siamo noi quelli che giocano meglio e offrono spettacolo. Facciamo in modo che i tifosi e i sostenitori del Barça si divertano; giochiamo un calcio che piace alla gente".

💜 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐈𝐍 𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐁𝐔𝐋 💜 pic.twitter.com/n6EjBP0Zpg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2026

"L'obiettivo di quest'anno è la Champions League"

Questo è merito di

Flick

, di

Deco

e del suo staff. La combinazione

Deco-Flick

funziona, c'è questo clima e questa ambizione, perché chiunque giochi fa molto bene, e chi non ha giocato vuole migliorare rispetto a chi ha già giocato".

Nel corso dell'intervista,ha poi dribblato la domanda sull'espulsione dicontro il Villareal dicendo: "Non intendo entrare nel merito". Tornado, invece, sull'imminente match di Champions League, il dirigente catalano ha affermato: "L'atmosfera è buona. Arriviamo qui in ottima forma. Tutti sono molto motivati. Ho visto la squadra allenarsi con intensità. Il nostro spogliatoio è la chiave di tutto.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 12 GENNAIO: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​festeggia con il trofeo della Supercoppa di Spagna durante la cerimonia di premiazione, dopo la finale tra Real Madrid e FC Barcelona disputata al King Abdullah Sports City il 12 gennaio 2025 a Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Infine, Laporta ha concluso l'intervista chiarendo che l'obiettivo del Barça sarà quello di vincere più titoli possibili, tuttavia, ha sottolineato al tempo stesso che la vittoria della Champions rappresenta l'assoluta priorità di quest'anno: "L'obiettivo è quello di essere in grado di vincere ogni competizione a cui partecipiamo. Abbiamo una squadra molto competitiva e ben equilibrata; Deco e il suo staff hanno fatto un lavoro fantastico e abbiamo una rosa molto competitiva. Le aspettative sono molto alte. Abbiamo iniziato bene il campionato; poi ci sarà la Supercoppa e la Copa del Rey, e vogliamo essere in grado di vincerle. E la Champions League che entusiasma tutti noi del Barcellona: questo è il nostro obiettivo quest'anno".