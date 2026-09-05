Il direttore di gara torna sulla partita del Mondiale e racconta la sfida infuocata

Alex Bianchi
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Quella tra Messico e Inghilterra non è stata soltanto una classica partita di un Campionato del Mondo, chiusa sul 3-2 per gli inglesi. Per l'arbitro Alireza Faghani, è stata una prova estrema di concentrazione, tra quasi 90 mila spettatori, l'altitudine, il tempo meteorologico e decisioni di campo che fanno ancora discutere.

Messico-Inghilterra, Faghani racconta il boato dell'Azteca

Nel racconto esclusivo pubblicato dal 'Guardian', Alireza Faghani ripercorre le ore precedenti alla sfida degli ottavi del Mondiale 2026, tra Messico e Inghilterra, nella quale il direttore di gara era la figura designata per guidare il match. L'arbitro, 48 anni, era arrivato al match dopo un avvicinamento tutt'altro che normale: il calcio d'inizio era infatti stato rinviato di un'ora per il maltempo, mentre nei giorni precedenti si era discusso anche di un possibile anticipo di sei ore. All'interno dell'Azteca, intanto, il pubblico faceva sentire tutta la propria voce: "Il rumore era assordante, da non credere", ha ricordato Faghani, sottolineando quanto fosse difficile isolarsi dalla pressione dell'ambiente. Lo stadio si trova a circa 2.240 metri di altitudine, un ulteriore elemento di difficoltà per chi deve correre e mantenere lucidità per oltre 90 minuti.
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Lo stadio, spesso, diventa il dodicesimo uomo in campo e dal suo punto di vista, Faghani ha compreso rapidamente cosa può comportare alla partita un'atmosfera di questo tipo: "Sei sempre consapevole dell'atmosfera, soprattutto con un pubblico di casa come quello del Messico all'Azteca, e ho capito rapidamente che sarebbe stata una partita intensa da gestire. Per questo, in quell'ambiente, ho ritenuto importante intervenire immediatamente sulle proteste". Faghani aveva centrato perfettamente il punto e, infatti, le decisioni forti non sono tardate ad arrivare.

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WELLINGTON, NUOVA ZELANDA - 30 GENNAIO: L'arbitro Alireza Faghani guarda durante la partita del 15° turno della A-League Men tra Wellington Phoenix e Melbourne City allo Sky Stadium, il 30 gennaio 2026, a Wellington, Nuova Zelanda. (Foto di Andy Jackson/Getty Images)

Dal giallo di Rice al rosso a Quansah: "Non avevo una visuale chiara del punto di contatto"

La partita, infatti, lo ha costretto subito ad intervenire. Dopo appena pochi secondi, Declan Rice è stato ammonito per un intervento con il piede alto: "Per me era una chiara ammonizione", ha spiegato Faghani, convinto che fosse necessario fissare immediatamente il limite dei contrasti, ma il momento più delicato è arrivato nella ripresa. Al 52', Faghani aveva lasciato proseguire dopo un tackle di Jarell Quansah su Gallardo, ma il VAR lo ha richiamato al monitor. Dopo tre replay, il direttore di gara si è convinto estraendo il cartellino rosso al difensore inglese: "Avevo visto il contrasto, ma non avevo una visuale chiara del punto di contatto", si è giustificato.
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Poco dopo, Faghani assegna un calcio di rigore all'Inghilterra per un contatto tra Gordon e il portiere messicano: successivamente è poi arrivato anche il penalty per il Messico, dopo una revisione al VAR, parlando anche di ciò che ha generato in campo questa scelta: "Inizialmente non ero convinto dalla mia angolazione, poi la comunicazione mi ha aiutato a capire. Le reazioni dei giocatori non possono determinare la tua decisione. Devi fidarti di ciò che vedi". Nel post partita è arrivata infine la sfuriata di Thomas Tuchel, che ha criticato duramente l'arbitraggio. Polemiche alle quali Faghani ha scelto di guardare oltre: "Bisogna guardare oltre immediatamente", con una filosofia che riassume la sua notte all'Azteca. Sbagliare, correggersi quando necessario e continuare a decidere sotto pressione fino al triplice fischio.

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