Quella tra Messico e Inghilterra non è stata soltanto una classica partita di un Campionato del Mondo, chiusa sul 3-2 per gli inglesi. Per l'arbitro Alireza Faghani, è stata una prova estrema di concentrazione, tra quasi 90 mila spettatori, l'altitudine, il tempo meteorologico e decisioni di campo che fanno ancora discutere.

Messico-Inghilterra, Faghani racconta il boato dell'Azteca

Nel racconto esclusivo pubblicato dal 'Guardian',ripercorre le ore precedenti alla sfida degli ottavi del2026, tra, nella quale il direttore di gara era la figura designata per guidare il match. L'arbitro, 48 anni, era arrivato al match dopo un avvicinamento tutt'altro che normale: il calcio d'inizio era infatti statodi un'ora per il, mentre nei giorni precedenti si era discusso anche di un possibile anticipo di sei ore. All'interno dell', intanto, il pubblico faceva sentire tutta la propria voce: "Il rumore era assordante, da non credere", ha ricordato Faghani, sottolineando quanto fosse difficile isolarsi dalladell'ambiente. Lo stadio si trova a circa 2.240 metri di, un ulteriore elemento di difficoltà per chi deve correre e mantenereper oltre 90 minuti.

Lo stadio, spesso, diventa il dodicesimo uomo in campo e dal suo punto di vista, Faghani ha compreso rapidamente cosa può comportare alla partita un'atmosfera di questo tipo: "Sei sempre consapevole dell'atmosfera, soprattutto con un pubblico di casa come quello del Messico all'Azteca, e ho capito rapidamente che sarebbe stata una partita intensa da gestire. Per questo, in quell'ambiente, ho ritenuto importante intervenire immediatamente sulle proteste". Faghani aveva centrato perfettamente il punto e, infatti, le decisioni forti non sono tardate ad arrivare.

WELLINGTON, NUOVA ZELANDA - 30 GENNAIO: L'arbitro Alireza Faghani guarda durante la partita del 15° turno della A-League Men tra Wellington Phoenix e Melbourne City allo Sky Stadium, il 30 gennaio 2026, a Wellington, Nuova Zelanda. (Foto di Andy Jackson/Getty Images)

Dal giallo di Rice al rosso a Quansah: "Non avevo una visuale chiara del punto di contatto"

La partita, infatti, lo ha costretto subito ad. Dopo appena pochi secondi,è statoper un intervento con il piede alto: "Per me era una chiara ammonizione", ha spiegato, convinto che fosse necessario fissareil limite dei contrasti, ma il momento più delicato è arrivato nella ripresa. Al 52', Faghani aveva lasciato proseguire dopo un tackle disu Gallardo, ma illo ha richiamato al monitor. Dopo tre replay, il direttore di gara si è convinto estraendo ilal difensore inglese: "Avevo visto il contrasto, ma non avevo una visuale chiara del punto di contatto", si è giustificato.Poco dopo, Faghani assegna unall'Inghilterra per un contatto tra Gordon e il portiere messicano: successivamente è poi arrivato anche il penalty per il, dopo una revisione al VAR, parlando anche di ciò che hain campo questa scelta: "Inizialmente non ero convinto dalla mia angolazione, poi la comunicazione mi ha aiutato a capire. Le reazioni dei giocatori non possono determinare la tua decisione. Devi fidarti di ciò che vedi". Nel post partita è arrivata infine la sfuriata di, che haduramente l'arbitraggio. Polemiche alle qualiha scelto di guardare oltre: "Bisogna guardare oltre immediatamente", con unache riassume la sua notte all'Azteca. Sbagliare,quando necessario e continuare a decidere sottofino al triplice fischio.