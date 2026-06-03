A volte il calcio regala storie da film. È il caso di Carlos Martinez, allenatore spagnolo che sentendo chiamare l'SOS del Leganes, a rischio retrocessione fino all'ultima partita, ha deciso di lasciare tutto in Medio Oriente e partire alla volta della Spagna, per salvare il club nell'ultimo cruciale match contro il Mirandes. Una vicenda tanto insolita quanto affascinante.

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Ritorno lampo per salvare il Leganes

A pochi giorni dalla fine del campionato, ilaveva deciso di esoneraree affidare la panchina a, ex giocatore e figura profondamente legata al club. Il tecnico spagnolo si trovava, però, indove lavorava come vice della nazionale Under 20 saudita. Tuttavia, al cuor non si comanda.ottiene infatti un permesso speciale per tornare in, sedere sulla panchina delnell'ultimo match di campionato e sperare nel raggiungimento della salvezza.

LEGANES, SPAGNA - 24 MAGGIO: I tifosi del CD Leganes alzano le sciarpe sugli spalti mentre si godono l'atmosfera pre-partita prima dell'incontro di Liga tra CD Leganes e Real Valladolid CF allo Stadio Municipale di Butarque il 24 maggio 2025 a Leganes, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Missione compiuta. Dopo aver racimolato cinque sconfitte e un pareggio nelle sei partite antecedenti all'ultima uscita di campionato, Carlos Martinez fa l'impensabile: guida il Leganes nella vittoria per 1-0 contro il Mirandes in un incandescente Butarque e salva i Pepineros dalla retrocessione in Liga 2, seconda divisione del calcio spagnolo.

Il ritorno in Arabia

insieme alla moglie e

alle tre figlie, nate proprio a Leganes,

Terminata la sua missione lampo, una settimana dopo la partenza, l'allenatore spagnolo è tornato,a svolgere il suo incarico come vice-allenatore della selezionedell' Arabia Saudita la cui sede è al momento in. Alla fine di questa meravigliosa storia calcistica, però,soprannome dato dai tifosi dei Pepineros, ce l'ha fatta.

Potremmo chiamarla una storia d'altri tempi. In un calcio moderno, dominato dal business e dai contratti milionari, la scelta di Carlos Martinez appare quasi romantica. Un allenatore che lascia momentaneamente il proprio lavoro, vola dall'altra parte del mondo, salva il club della sua vita e poi torna al punto di partenza in attesa di conoscere il proprio destino. Sì, perché la sua impresa non sarà certamente passata inosservata agli occhi della dirigenza del club spagnolo che, secondo la testata AS, starebbe già valutando la possibilità di affidargli la panchina. Al netto di come andranno le cose tra Martinez e il Leganes, l'impresa del tecnico verrà ricorda come una delle pagine sportive più romantiche nella storia del calcio moderno.

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