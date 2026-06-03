Carlos Martinez lascia temporaneamente l'Arabia Saudita, salva il Leganes dalla retrocessione e torna nuovamente al suo incarico
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A volte il calcio regala storie da film. È il caso di Carlos Martinez, allenatore spagnolo che sentendo chiamare l'SOS del Leganes, a rischio retrocessione fino all'ultima partita, ha deciso di lasciare tutto in Medio Oriente e partire alla volta della Spagna, per salvare il club nell'ultimo cruciale match contro il Mirandes. Una vicenda tanto insolita quanto affascinante.
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Ritorno lampo per salvare il LeganesA pochi giorni dalla fine del campionato, il Leganes aveva deciso di esonerare Igor Oca e affidare la panchina a Carlos Martinez, ex giocatore e figura profondamente legata al club. Il tecnico spagnolo si trovava, però, in Arabia Saudita dove lavorava come vice della nazionale Under 20 saudita. Tuttavia, al cuor non si comanda. Martinez ottiene infatti un permesso speciale per tornare in Spagna, sedere sulla panchina del Leganes nell'ultimo match di campionato e sperare nel raggiungimento della salvezza.
Missione compiuta. Dopo aver racimolato cinque sconfitte e un pareggio nelle sei partite antecedenti all'ultima uscita di campionato, Carlos Martinez fa l'impensabile: guida il Leganes nella vittoria per 1-0 contro il Mirandes in un incandescente Butarque e salva i Pepineros dalla retrocessione in Liga 2, seconda divisione del calcio spagnolo.
🎙️ @carlosmtnez7: "Ha sido muy difícil, pero hemos conseguido el objetivo".— C.D. Leganés (@CDLeganes) May 31, 2026
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Il ritorno in ArabiaTerminata la sua missione lampo, una settimana dopo la partenza, l'allenatore spagnolo è tornato, insieme alla moglie e alle tre figlie, nate proprio a Leganes, a svolgere il suo incarico come vice-allenatore della selezione Under 2o dell'Arabia Saudita la cui sede è al momento in Turchia. Alla fine di questa meravigliosa storia calcistica, però, Carlos "Maravilla", soprannome dato dai tifosi dei Pepineros, ce l'ha fatta.
Potremmo chiamarla una storia d'altri tempi. In un calcio moderno, dominato dal business e dai contratti milionari, la scelta di Carlos Martinez appare quasi romantica. Un allenatore che lascia momentaneamente il proprio lavoro, vola dall'altra parte del mondo, salva il club della sua vita e poi torna al punto di partenza in attesa di conoscere il proprio destino. Sì, perché la sua impresa non sarà certamente passata inosservata agli occhi della dirigenza del club spagnolo che, secondo la testata AS, starebbe già valutando la possibilità di affidargli la panchina. Al netto di come andranno le cose tra Martinez e il Leganes, l'impresa del tecnico verrà ricorda come una delle pagine sportive più romantiche nella storia del calcio moderno.
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