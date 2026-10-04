Lautaro Martinez non smette di lasciare il segno, né con l'Inter e nemmeno con l'Argentina. Il centravanti nerazzurro ha conquistato il podio nella storia della Seleccion, superando un grande protagonista del calcio argentino come Sergio Aguero: davanti a lui ci sono solo Batistuta e Messi.

Argentina, Lautaro entra nella storia con 42 gol

La svolta è arrivata nella partita amichevole tra, disputata al Monumental di Buenos Aires, nella quale proprioha subito sbloccato il risultato trasformando in gol unasul suo calcio di rigore parato dal portiere avversario: la rete ha perciò permesso all'attaccante di raggiungere quotacon la Seleccion, eguagliando la leggenda del Manchester City, fermo ain 101 partite. Un traguardo significativo, che testimonia la continuità realizzativa del capitano nerazzurro e la sua importanza nello scacchiere di Lionel Scaloni, a maggior ragione in vista dell'imminentedialla Nazionale, in programma il prossimo 7 ottobre, sempre al Monumental ma questa volta contro il

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 03 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina spara durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Burkina Faso all'Estadio Monumental Antonio V. Liberti il 03 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

La classifica all-time: nel mirino Batistuta

Il traguardo raggiunto daassume ancora più valore se si guarda alladei migliori marcatori della storia argentina: in vetta c'è ovviamente, ormai inarrivabile con, seguito da, fermo a. Come detto, l'attaccante nerazzurro ha invece staccatoe raggiunto ufficialmente il podio della classifica, raggiungendo quota 42 reti. Dietro all'ex giocatore del Manchester City ci sono invece l'altro ex Inter,, a completare imigliori marcatori, con rispettivamente 35 e 32 gol. Il prossimo obiettivo del 'Toro' è rappresentato quindi proprio dal raggiungere Batistuta all'interno di questa prestigiosa lista, storico centravanti di Roma e soprattutto, con cui ha lasciato impronte indelebili nel calcio italiano: in maglia Viola, Bati-gol ha segnatoreti in 269 presenze.

Per Lautaro la distanza è di 12 gol, un traguardo ambizioso ma non impossibile, soprattutto considerando la carta d'identità e il ruolo centrale che ricopre e che ricoprirà nella nazionale di Scaloni: la sfida adesso è perciò quella di trasformare questo traguardo in un nuovo punto di partenza, come sarebbe quello di raggiungere con la maglia dell'Argentina uno degli attaccanti più forti della sua generazione.