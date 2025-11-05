70 partite, alcune veramente storiche, e un netto vantaggio degli italiani nel numero di vittorie

Federico Iezzi Collaboratore 5 novembre - 12:00

Sono tante le partite storiche tra squadre italiane e scozzesi. Le compagini delle due nazioni si affrontano fin dagli anni Cinquanta dando vita a sfide spesso emozionanti. In occasione della partita di Europa League Rangers contro Roma, che si gioca giovedi, ripercorriamo alcuni dei precedenti più noti e importanti.

Le partite tra italiane e scozzesi negli anni — Le prime partite tra italiane e scozzesi risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta. Il primo confronto avvenne durante la Coppa dei Campioni del 1957-58. Nel secondo turno il Rangers affronta il Milan. All'andata, ad Ibrox, i rossoneri si imposero con un sonoro 4-1 e al ritorno vinsero di nuovo. Fu sempre la squadra di Glasgow ad affrontare una seconda squadra del Bel Paese, la Fiorentina, nella Coppa delle Coppe del 1960-1961.

La prima volta del Dundee con un'italiana arrivò nel 1963, in semifinale di Coppa dei Campioni: fu una debacle totale per i The Dark Blues che subirono sei gol nei due match. Nel 1964 e nel 1967 fu la grande Interdi Helenio Herrera a fare conoscenza, prima del Rangers nei quarti di Coppa Campioni e poi del Celtic nella storica finale del 1967. Negli anni seguenti, fra Coppa Uefa e Coppa delle Coppe, tocca anche alla Juventus e al Torinosfidare gli scozzesi.

La Juventus si trova contro l'Hibernian nella Coppa Uefa del 1975 e il Rangers nella Coppa Campioni del 1979. Rangers che, nel 1971, avevano incontrato il Torino durante la Coppa delle Coppe del 1972. La prima volta della Roma arrivò invece nella semifinale di Coppa del 1984 contro il Dundee Utd. Fra gli anni Ottanta e Novanta le squadre di Scozia si trovarono davanti due squadre emiliane, il Parmae il Bologna. Se i felsinei giocarono contro l'Hearts nella Coppa Uefa del 1991, il Parma si scontrò due volte contro il club di Glasgow sul finire del decennio. Da segnalare l'unica sfida fra il Perugia e il Dundee FC nella Coppa Uefa 2003-2004.

Le partite storiche — In totale, squadre italiane e scozzesi hanno giocato contro ben 70 volte. Troppe da elencare. Il vantaggio è netto a favore delle squadre nostrane: 38 vittorie, 15 trionfi scozzesi e 17 pareggi. Due partite storiche tra italiane e scozzesi, però, spiccano su tutte. Sono due finali dell'allora Coppa dei Campioni e vedono per protagoniste il Milan e l'Inter. La prima finale è una sconfitta: si tratta di Celtic-Inter del 25 maggio 1967.

Il Celtic, composto quasi interamente da giocatori provenienti da Glasgow e dintorni si impose per 2-1 sui nerazzurri. Fu un momento storico: il Celtic divenne la prima squadra del Regno Unito a vincere nel prestigioso trofeo continentale, prima del Manchester United di George Best e Matt Busby, e mise la parola fine all'epopea dell'Inter di Herrera che aveva vinto due Coppe nel 1964 e nel 1965.

La seconda partita è sempre il secondo turno del quarto di finale di Coppa dei Campioni del 1969-1970 e vide di fronte il Milan di Nereo Rocco e il Celtic che aveva sconfitto l'Inter due anni prima. All'andata, a San Siro, finì 0-0 e i rossoneri si giocarono tutto in casa degli scozzesi: al Celtic Park Pierino Prati porta in vantaggio i suoi al 12° minuti e gli uomini di Rocco giocano un match di sacrificio e contenimento. Il Milan passa il turno per poi vincere il torneo contro i futuri giovani campioni dell'Ajax.