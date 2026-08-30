Rafael Leão è ufficialmente il nuovo grande protagonista del Galatasaray e la sua presentazione a Istanbul ha regalato anche un simpatico siparietto diventato rapidamente virale sui social. Tra i presenti allo stadio c’era infatti la figlia di Victor Osimhen, che non ha nascosto la propria felicità davanti al nuovo acquisto del club turco.

La piccola di casa Osimhen pazza per Leao

La piccola ha seguito con grande entusiasmo la presentazione del fuoriclasse portoghese, lasciandosi andare a reazioni che hanno immediatamente catturato l’attenzione delle telecamere. Le immagini hanno fatto il giro dei social, diventando uno dei momenti più condivisi della serata. Un dettaglio familiare che racconta anche l’atmosfera di festa che si respira attorno al Galatasaray dopo l’arrivo di Leão.

Victor Osimhen with Rafael Leao and his daughter ❤️ pic.twitter.com/nXHzZ39Tr5 — Breezy (@MumbereBreezy) August 30, 2026

Il trasferimento del portoghese rappresenta infatti un colpo di enorme prestigio per la società di Istanbul. Leão ha salutato il Milan dopo sette stagioni e si prepara ora a una nuova avventura in Turchia. Il club giallorosso ha investito 45 milioni di euro per portare il giocatore in Super Lig, in un'operazione che ha acceso ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi.

A rendere ancora più particolare la vicenda è il rapporto tra Leão e Osimhen. I due calciatori sono amici e proprio l'attaccante nigeriano avrebbe avuto un ruolo importante nel convincere il portoghese a prendere in considerazione il trasferimento a Istanbul.

Lo stesso Osimhen ha accolto con grande entusiasmo l'arrivo del nuovo compagno di squadra. Il centravanti ha voluto ringraziare anche l'avvocato e intermediario che ha contribuito alla buona riuscita della trattativa, sottolineando così la propria soddisfazione per un affare destinato a cambiare le ambizioni del Galatasaray.

E mentre Osimhen festeggia l'arrivo di un nuovo compagno e amico, la scena più tenera è stata probabilmente quella della figlia, completamente conquistata da Leão durante la presentazione. Un'immagine spontanea che ha aggiunto un tocco speciale a una giornata già memorabile per il Galatasaray.