Non una partita sfavillante la sua: Leao prende un giallo, ma poi partecipa all'azione del gol di Torreria.
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Parte bene l'avventura turca di Leao. Il portoghese ha esordito ieri con il Galatasaray, nella gara di campionato contro Basaksehir e si è rivelato subito decisivo per la formazione di Okan Buruk.
Il buon esordio di Leao con il GalatasarayUna partita rocambolesca quella di ieri sera allo stadio Fatih Terim dove il Basaksehir ospitava il Galatasaray. Il match è finito 2-3 per gli ospiti e con la squadra di casa rimasta in dieci a causa di una espulsione. Match in cui, inoltre, erano presenti anche diversi volti noti nella Serie A. Oltre a Leao, da poco in Turchia, c'era l'ex Napoli Osimhen, l'ex Pescara e Sampdoria Torreria, Shomurodov che ha giocato nella Roma, e Skov Olsen ben noto dalle parti di Bologna.
Cinque reti, dunque, e vittoria per i Leoni. Apre le danze proprio Osimhen dopo un quarto d'ora di gioco e poi tutto il resto accade nel secondo tempo. Al 66° pareggia la squadra di casa: su rigore con gol di Shomurodov. Dopo pochi minuti, al 71°, segna Torreira che riporta in vantaggio il Gala e dopo cinque minuti l'autogol di Davinson Sánchez rimette la gara in parità. Alla fine, proprio al 90°, decide la sfida il gol di Gabriel Sara.
🧿 Yeni transferimiz Rafael Leão, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 🏄🏾♂️#İBFKvGS pic.twitter.com/Erg0ATkEvG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2026
E l'esordio di Leao? L'ex Milan è entrato al minuto 68° al posto del russo Batrakov disputando praticamente meno di trenta minuti. Non ha cominciato benissimo dato che ha preso un cartellino giallo dopo appena dieci minuti di gioco. In seguito, però, è migliorato. Ha partecipato all'azione che ha condotto alla rete di Torreira con un bel passaggio di sinistro per l'assistman Jakobs e poi ha provocato il rosso di Bozok. Un inizio forse non sfavillante ma certamente positivo. Leao ha dimostrato di essere pronto e in forma: ora lo attendono il debutto il Champions League, sul campo dello Sporting Lisbona, e poi l'esordio allo stadio Ataturk, casa della sua nuova squadra.
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