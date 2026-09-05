Parte bene l'avventura turca di Leao. Il portoghese ha esordito ieri con il Galatasaray, nella gara di campionato contro Basaksehir e si è rivelato subito decisivo per la formazione di Okan Buruk.

Il buon esordio di Leao con il Galatasaray

Una partitaquella di ieri sera allo stadio Fatih Terim dove il Basaksehir ospitava il Galatasaray. Il match è finitoe con laa causa di una espulsione. Match in cui, inoltre, erano presenti anche diversi volti noti nella. Oltre a Leao, da poco in Turchia, c'era l'ex, l'exe Sampdoriache ha giocato nella Roma, eben noto dalle parti di Bologna.

ISTANBUL, TURKIYE - AGOSTO 29: Il nuovo acquisto del Galatasaray, Rafael Leao, saluta i tifosi dopo la partita della terza giornata della Super Lig turca tra Galatasaray e Goztepe al RAMS Park di Istanbul, Turchia, il 29 agosto 2026. (Photo by Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images)

Cinque reti, dunque, e vittoria per i Leoni. Apre le danze proprio Osimhen dopo un quarto d'ora di gioco e poi tutto il resto accade nel secondo tempo. Al 66° pareggia la squadra di casa: su rigore con gol di Shomurodov. Dopo pochi minuti, al 71°, segna Torreira che riporta in vantaggio il Gala e dopo cinque minuti l'autogol di Davinson Sánchez rimette la gara in parità. Alla fine, proprio al 90°, decide la sfida il gol di Gabriel Sara.

🧿 Yeni transferimiz Rafael Leão, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 🏄🏾‍♂️#İBFKvGS pic.twitter.com/Erg0ATkEvG — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2026

E l'esordio di Leao? L'ex Milan è entrato al minuto 68° al posto del russo Batrakov disputando praticamente meno di trenta minuti. Non ha cominciato benissimo dato che ha preso un cartellino giallo dopo appena dieci minuti di gioco. In seguito, però, è migliorato. Ha partecipato all'azione che ha condotto alla rete di Torreira con un bel passaggio di sinistro per l'assistman Jakobs e poi ha provocato il rosso di Bozok. Un inizio forse non sfavillante ma certamente positivo. Leao ha dimostrato di essere pronto e in forma: ora lo attendono il debutto il Champions League, sul campo dello Sporting Lisbona, e poi l'esordio allo stadio Ataturk, casa della sua nuova squadra.