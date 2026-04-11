Un bel modo per andare oltre un periodo buio: il gol al Real Madrid di ieri sera è un punto di ripartenza

Daniele Cirafici 11 aprile - 10:46

Tra i protagonisti della partita tra Real Madrid e Girona c’è stato Thomas Lemar, autore di una rete importante allo stadio Santiago Bernabéu. Il centrocampista francese ha trovato il gol con una conclusione precisa che ha sorpreso la difesa madridista, riportando la partita in equilibrio e cambiando l’inerzia del match.

Proprio per questo motivo, la rete segnata in uno stadio così prestigioso ha assunto un significato particolare per il giocatore, arrivando in una gara contro una delle squadre più importanti del calcio europeo.

Lemar racconta le difficoltà degli ultimi anni — Dopo la partita, Lemar ha parlato anche del proprio percorso personale e delle difficoltà affrontate nelle ultime stagioni: “Sono state due stagioni difficili per me, soprattutto a causa degli infortuni. Non è stato semplice tornare al livello che volevo”.

Il centrocampista francese ha infatti spiegato come i problemi fisici abbiano condizionato la sua continuità in campo, rendendo più complicato ritrovare ritmo e fiducia.

Nonostante le difficoltà, Lemar sta cercando di ritrovare sensazioni positive partita dopo partita. Proprio per questo il gol segnato contro il Real Madrid rappresenta un momento particolarmente importante nel suo percorso. A spiegare meglio le sue sensazioni è stato lo stesso centrocampista francese, che dopo la partita ha raccontato: “Ora sto tornando a sentirmi bene e mi sto divertendo di nuovo. Segnare al Bernabéu è qualcosa di speciale.” Parole che mostrano chiaramente la soddisfazione del giocatore, per il quale la rete contro i blancos può rappresentare un punto di ripartenza e un passo importante verso una maggiore continuità nelle prossime partite.