Quattro ore di viaggio, la voglia di ricominciare e poi, la telefonata che ti informa del licenziamento. È quello che è successo a Tony Pulis, ex allenatore gallese che ha raccontato uno degli episodi più incredibili della propria carriera, svelando come arrivò la notizia del suo esonero dallo Stoke City nel lontano 2005.

Pulis esonerato in autostrada: "Mi è stato comunicato che non ero più l'allenatore!"

Come raccontato dallo stesso ex allenatore nella sua rubrica per 'BBC Sport',è stato protagonista di una vicenda singolare quando, nel 2005, era l'allenatore delloe, ad un tratto, non lo era più. L'episodio è avvenuto nell'estate dello stesso anno, quando l'ex tecnico ricopriva l'incarico sulla panchina del club inglese dal 2002 e si stava dirigendo verso il Britannia Stadium, partendo dalla propria abitazione di Bournemouth, per presentarsi al primo giorno diin vista della nuova stagione. Dopo, proprio mentre si avvicinava allo svincolo che conduceva allo stadio, ricevette una telefonata dal presidente: "Mi è stato detto che non ero più l'allenatore, ma anche che non potevo entrare nello stadio ad ogni costo! Ho poi scoperto che il nuovo allenatore era già arrivato lì e ho capito...", ha spiegato l'ex tecnico. Lafu tanto semplice quanto emblematica: "Ho dovuto solo fare inversione e tornare a casa".

Pulis ha poi spiegato di aver intuito già dalla conclusione della stagione precedente che qualcosa stesse cambiando, ma per settimane i proprietari del club non gli avevano comunicato nulla, sottolineando anche di non riservare alcun tipo di rancore per la decisione: "Non ho avuto nessun tipo di problema con la loro scelta. Erano persone simpatiche, e la mia opinione è sempre stata 'se non mi vuoi, non mi vuoi'", ha concluso.

LONDRA - 27 GENNAIO: Tony Pulis, il manager dello Stoke, guarda da bordo campo durante la partita del quarto turno della FA Cup sponsorizzata da E.ON tra Fulham e Stoke City al Craven Cottage il 27 gennaio 2007 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Pulis-Stoke, un ritorno decisamente più fortunato

La seconda esperienza disulla panchina dellofu decisamente più fortunata. Dopo l'esonero 'inaspettato' dell'estate del 2005, in quella stagione Pulis sedette sulla panchina del Plymouth Argyle, prima disulla panchina dello Stoke l'annata successiva, nel 2006, e portare il club alla storicadopo ventitré anni, nella stagione del 2008. La sua squadra riuscì anche anel massimo campionato inglese, raggiungendo la finale di FA Cup nel 2011 e qualificandosi per l'Europa League: un percorso importante, che contribuì a rendere Pulis una figura storica per il club, prima della seconda ed ultimanel maggio 2013.