L'ex allenatore Tony Pulis racconta l'esonero più assurdo della sua carriera, citando nel dettaglio quando gli venne comunicato il licenziamento dallo Stoke City
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Quattro ore di viaggio, la voglia di ricominciare e poi, la telefonata che ti informa del licenziamento. È quello che è successo a Tony Pulis, ex allenatore gallese che ha raccontato uno degli episodi più incredibili della propria carriera, svelando come arrivò la notizia del suo esonero dallo Stoke City nel lontano 2005.
Pulis esonerato in autostrada: "Mi è stato comunicato che non ero più l'allenatore!"Come raccontato dallo stesso ex allenatore nella sua rubrica per 'BBC Sport', Tony Pulis è stato protagonista di una vicenda singolare quando, nel 2005, era l'allenatore dello Stoke City e, ad un tratto, non lo era più. L'episodio è avvenuto nell'estate dello stesso anno, quando l'ex tecnico ricopriva l'incarico sulla panchina del club inglese dal 2002 e si stava dirigendo verso il Britannia Stadium, partendo dalla propria abitazione di Bournemouth, per presentarsi al primo giorno di preparazione in vista della nuova stagione. Dopo quattro ore di viaggio, proprio mentre si avvicinava allo svincolo che conduceva allo stadio, ricevette una telefonata dal presidente Gunnar Giglason: "Mi è stato detto che non ero più l'allenatore, ma anche che non potevo entrare nello stadio ad ogni costo! Ho poi scoperto che il nuovo allenatore era già arrivato lì e ho capito...", ha spiegato l'ex tecnico. La reazione fu tanto semplice quanto emblematica: "Ho dovuto solo fare inversione e tornare a casa".
Pulis ha poi spiegato di aver intuito già dalla conclusione della stagione precedente che qualcosa stesse cambiando, ma per settimane i proprietari del club non gli avevano comunicato nulla, sottolineando anche di non riservare alcun tipo di rancore per la decisione: "Non ho avuto nessun tipo di problema con la loro scelta. Erano persone simpatiche, e la mia opinione è sempre stata 'se non mi vuoi, non mi vuoi'", ha concluso.
Pulis-Stoke, un ritorno decisamente più fortunatoLa seconda esperienza di Tony Pulis sulla panchina dello Stoke City fu decisamente più fortunata. Dopo l'esonero 'inaspettato' dell'estate del 2005, in quella stagione Pulis sedette sulla panchina del Plymouth Argyle, prima di tornare sulla panchina dello Stoke l'annata successiva, nel 2006, e portare il club alla storica promozione in Premier League dopo ventitré anni, nella stagione del 2008. La sua squadra riuscì anche a consolidarsi nel massimo campionato inglese, raggiungendo la finale di FA Cup nel 2011 e qualificandosi per l'Europa League: un percorso importante, che contribuì a rendere Pulis una figura storica per il club, prima della seconda ed ultima separazione nel maggio 2013.
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