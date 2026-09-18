La polemica tra Olivier Létang e il mondo arbitrale non si è chiusa con la decisione della commissione disciplinare della LFP. Nelle ultime ore, infatti, la SAFE (Sindacato degli Arbitri del Football d'Élite) ha contestato la decisione di infliggere soltanto 20.000 euro di sanzione al presidente del Lille, dopo i durissimi commenti contro il mondo arbitrale al termine di Lille-PSG (2-2).

I terribili commenti di Olivier Létang

Subito dopo il match allo Stade Pierre-Mauroy tra Lille Paris Saint-Germain , terminato per 2-2 con la rimonta dei parigini da 0-2 a 2-2 in quattro minuti nel recupero, il presidente dei Dogues si è reso protagonista di alcuni commenti molto duri nei confronti dell'arbitro di gara. Secondo il rapporto del direttore di gara,avrebbe inizialmente gridato allo scandalo urlando nel tunnel dello stadio: "È sempre la stessa storia". Un sentimento condiviso anche dal resto della squadra, poiché, a detta dei giocatori del, il pareggio dial 90+5', sarebbe arrivato oltre il tempo di recupero inizialmente concesso. Il presidente ha poi deciso di continuare l'attacco al mondo arbitrale, mandando tre mail nel corso della serata al direttore nazionale degli arbitri.

Nella prima, riferisce la stampa francese, Létang avrebbe deciso di scrivere: "Ve l'avevo detto! È vergognoso!". Nella seconda denunciava la "la leggerezza e la mancanza di giudizio nella selezione degli arbitri" avvertendo anche che: "Non possiamo più accettare che questa persona arbitri. Vi ho scritto due volte. La situazione è molto, molto, molto grave! [...] Se questa persona dovesse essere designata nuovamente per arbitrare una partita del nostro club, ci riserviamo il diritto di non presentarci o di non organizzare la partita. Spiegheremo razionalmente questa scelta all'opinione pubblica". Per poi, infine, inviare una terza ed ultima lettera a mezzanotte inoltrata con scritto: "Chi pagherà per questo? Chi rimedierà?... Gentile responsabile degli arbitri, dove si trova?... So che non avremo risposta. È logico, quando non si sa cosa rispondere. Non si può spiegare l'inspiegabile... né giustificare l'ingiustificabile... Le confermo comunque che non accetteremo mai più il signor Wattelier come arbitro di una nostra partita".

🚨🚨💣 OFFICIEL ! OLIVIER LETANG 🇫🇷 DEVRA PAYER UNE AMENDE DE 20.000€ POUR SON COMPORTEMENT APRÈS LILLE-PSG !!! 🤑🚫



PAS DE GROSSE SANCTION. ❌



Un match avec sursis pour le coordinateur sportif Sylvain Armand 🇫🇷. pic.twitter.com/L9rQIItAb2 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 16, 2026

Il SAFE contro la decisione della LFP: "Sanzione davvero irrisoria"

A distanza di settimane dalla notte del 28 agosto, laha deciso di punire il presidente dei Dogues - precedentemente squalificato per 2 mesi per duri commenti sempre nei confronti diin occasione di Lille-Rennes dello scorso gennaio - con una multa di. Una sanzione, a fronte del rischio di una squalifica di ben, che il sindacato degli arbitri considera irrisoria.

LILLA, FRANCIA - 12 MARZO: Olivier Létang, presidente del LOSC Lille, sorride prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra LOSC Lille e Borussia Dortmund, disputata allo Stade Pierre Mauroy il 12 marzo 2025 a Lilla, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

A tal proposito, in un comunicato intitolato "Una sanzione irrisoria", la SAFE ha dichiarato: "Ci interroghiamo sulla reale portata di una tale misura. Con 20.000 euro è ormai possibile mettere in dubbio l'imparzialità di un ufficiale di gara o addirittura chiederne la ricusazione, dimostrando così la totale mancanza di rispetto per gli arbitri, uomini e donne". Insomma, la multa a Létang non ha chiuso la questione e, a giudicare dal comunicato del sindacato degli arbitri, la vicenda potrebbe vedere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.