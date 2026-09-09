Un affare sfumato sul filo dei secondi e una decisione definitiva della FIFA: il Levante non potrà ingaggiare Sergio Akieme dal Reims, nonostante il tentativo del club spagnolo di ottenere un'eccezione dopo il mancato tesseramento.

L'accordo saltato allo scadere: la ricostruzione

Levante, il ricorso alla FIFA e il 'no'

Secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, la vicenda nasce nell'ultimo giorno del mercato, il 1 settembre, quando ilraggiunge un'intesa con ilper il giocatore, in prestito. L'operazione, però, non viene completata neicon la documentazione che sarebbe infatti arrivata oltre la: la, in questo modo, non ha potuto procedere condel giocatore. Il club valenciano, tuttavia, sostiene di aver completato in tempo le propriee infatti, secondo quanto riferito direttamente dal direttore sportivo del club,, il Levante disponeva infatti di documentazione utile a dimostrare che la società aveva effettuato inecessari nei termini. Il problema, sempre secondo quanto ricostruito dalla Spagna, sarebbe stato legato agli, con un ritardo attribuito al club francese.Di fronte al mancato tesseramento, ilha deciso di rivolgersi direttamente alla, chiedendo di poter comunque registrare il trasferimento di. Il club confidava nella possibilità di ottenere, anche sulla scia di precedenti casi discussi nel calcio spagnolo, ma la FIFA ha deciso diil ricorso. La conferma è arrivata attraverso fonti del club valenciano e viene riportata anche dall'EFE: Akieme resterà quindi alalmeno fino alla prossima finestra di

KOBE, GIAPPONE - 03 AGOSTO: Sergio Akieme dello Stade de Reims controlla la palla durante l'amichevole internazionale tra Vissel Kobe e Stade de Reims allo stadio Noevir il 03 agosto 2024 a Kobe, Giappone. (Foto di Paul Miller/Getty Images)

La decisione lascia il Levante con Manu Sanchez come unico laterale sinistro della rosa, con l'allenatore Luis Castro che dovrà dunque valutare soluzioni alternative interne, tra cui il giovane Marc Santos e giocatori capaci di adattarsi in quella posizione di campo. Per Akieme, invece, sfuma il ritorno in Spagna, il quale aveva anche accettato un sacrificio economico pur di trasferirsi a Valencia. Una trattativa conclusa praticamente sul campo, ma persa davanti al cronometro.