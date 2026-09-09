Il trasferimento del laterale sembrava fatto, ma pochi minuti di ritardo hanno fatto saltare l'operazione: il Levante non potrà tesserare Sergio Akieme
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Un affare sfumato sul filo dei secondi e una decisione definitiva della FIFA: il Levante non potrà ingaggiare Sergio Akieme dal Reims, nonostante il tentativo del club spagnolo di ottenere un'eccezione dopo il mancato tesseramento.
L'accordo saltato allo scadere: la ricostruzioneSecondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, la vicenda nasce nell'ultimo giorno del mercato, il 1 settembre, quando il Levante raggiunge un'intesa con il Reims per il giocatore Sergio Akieme, in prestito. L'operazione, però, non viene completata nei tempi previsti, con la documentazione che sarebbe infatti arrivata oltre la mezzanotte: la Liga, in questo modo, non ha potuto procedere con l'iscrizione del giocatore. Il club valenciano, tuttavia, sostiene di aver completato in tempo le proprie procedure e infatti, secondo quanto riferito direttamente dal direttore sportivo del club, Hector Rodas, il Levante disponeva infatti di documentazione utile a dimostrare che la società aveva effettuato i passaggi necessari nei termini. Il problema, sempre secondo quanto ricostruito dalla Spagna, sarebbe stato legato agli adempimenti, con un ritardo attribuito al club francese.
Levante, il ricorso alla FIFA e il 'no'Di fronte al mancato tesseramento, il Levante ha deciso di rivolgersi direttamente alla FIFA, chiedendo di poter comunque registrare il trasferimento di Akieme. Il club confidava nella possibilità di ottenere un'eccezione, anche sulla scia di precedenti casi discussi nel calcio spagnolo, ma la FIFA ha deciso di respingere il ricorso. La conferma è arrivata attraverso fonti del club valenciano e viene riportata anche dall'EFE: Akieme resterà quindi al Reims almeno fino alla prossima finestra di mercato.
La decisione lascia il Levante con Manu Sanchez come unico laterale sinistro della rosa, con l'allenatore Luis Castro che dovrà dunque valutare soluzioni alternative interne, tra cui il giovane Marc Santos e giocatori capaci di adattarsi in quella posizione di campo. Per Akieme, invece, sfuma il ritorno in Spagna, il quale aveva anche accettato un sacrificio economico pur di trasferirsi a Valencia. Una trattativa conclusa praticamente sul campo, ma persa davanti al cronometro.
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