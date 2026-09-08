I social network si trasformano nuovamente nel palcoscenico perfetto per un attacco personale contro Borja Iglesias. Un utente commenta il profilo del centravanti e prende in giro in modo diretto il suo aspetto fisico. Il giocatore spagnolo, però, evita la discussione accesa e non risponde con un altro insulto. L'attaccante affronta la situazione in modo totalmente diverso, ricorre all'ironia e sfrutta il messaggio originale per evidenziare un dettaglio clamoroso, ovvero le palesi mancanze ortografiche del commento. Il calciatore chiarisce subito la sua posizione e dimostra di non voler giocare allo stesso gioco di chi utilizza la rete per attaccare le altre persone.

Il botta e risposta e la lezione di ortografia

tenta di ridicolizzare l'apparenza dele scrive testualmente: "Cavolo ragazzi, si può essere più brutti?". Il centravanti del Celta Vigo ignora l'offesae si concentra esclusivamente suglidi scrittura del suo interlocutore. Iglesias risponde infatti con unalinguistica impeccabile: "‘Cavolo, ragazzi va fuori dai punti interrogativi". L'utente non accetta la, rilancia laverbale e digita: "Hai perfettamente ragione, ma la faccia non ti cambia".

Il giocatore replica nuovamente al detrattore e chiude il siparietto con un'altra perla: "Quello che dovresti cambiare è la parola ‘ragione’ (in spagnolo 'razón', ndr) e metterci l'accento". Questa geniale reazione genera rapidamente innumerevoli risposte e reazioni di supporto. Moltissimi follower esaltano la prontezza dell'attaccante, capace di ribaltare la situazione senza alimentare alcuna rissa. L'aggressore digitale scompare così in un misero secondo piano.

GETAFE, SPAGNA - 07 SETTEMBRE: Borja Iglesias del Celta Vigo saluta i tifosi prima della partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe CF e RC Celta de Vigo al Coliseum Alfonso Perez il 07 settembre 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L'impegno civile e la forza dell'ironia

utilizza spesso i propri profili ufficiali per affrontareo per prendere una posizione netta su determinati. Il calciatore espone sempre le propriee critica pubblicamente gli atteggiamentie gli attacchi personali, sia dentro che fuori dal mondo del calcio. In questa specifica occasione, però, ilopta per un approccio molto più leggero e divertente.

Il centravanti azzera i grandi discorsi o gli infiniti scontri virtuali e sfodera unicamente una tagliente ironia, cambiando completamente il significato del commento originale. Questo curioso episodio dimostra la triste facilità con cui un atleta diventa il bersaglio di attacchi online per motivi totalmente estranei allo sport. La pronta risposta del galiziano trasforma però un banale insulto visivo in una divertente lezione di ortografia, rendendo il siparietto molto più virale dell'attacco originario.