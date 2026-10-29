La fase del ritiro, per un atleta che ha dedicato l'intera vita, sin dalla tenera età, al calcio giocato è la più delicata e sicuramente la più complessa. Di calciatori che hanno vissuto male l'approccio con il tramonto della propria carriera ne è pieno il mondo, e fra questi rientra anche Jeremy Mathieu, ex difensore francese di Valencia, Barcellona e Sporting Lisbona tra le altre. Ritiratosi nel 2023 all'età di 40 anni, ha raccontato di aver vissuto un incubo chiamato depressione, dal quale ne è riuscito a uscire grazie all'aiuto e alla vicinanza della moglie e dei figli.

La carriera

Affermatosi alin, dopo l'esordio nel massimo campionato francese con la maglia delvive gli anni più gloriosi della sua avventura lontano da casa e, più precisamente, in Spagna. Acquistato dalnel 2009, con i pipistrelli gioca un totale di 177 partite, sia da difensore centrale che da terzino sinistro. La duttilità in campo, abbinata a delle spiccate doti difensive, attirano l'attenzione delche lo mette sotto contratto nel 2014, l'estate che getterà le basi per la conquista del triplete e dell'ultima, vinta a Berlino contro la

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 19: Raheem Sterling del Manchester City resiste alla pressione di Jeremy Mathieu del Barcellona durante la partita del girone C della UEFA Champions League tra FC Barcelona e Manchester City FC al Camp Nou il 19 ottobre 2016 a Barcellona, Spagna. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

In blaugrana toccherà il punto più alto da calciatore, nonostante fosse un comprimario all'ombra di Jordi Alba e del neoacquisto Samuel Umtiti. Così, lo Sporting, ultima tappa importante della sua carriera, gli affida un ruolo di primaria importanza: la titolarità impossibile da acquisire al Camp Nou. Tuttavia, il 25 giugno 2020, qualche giorno dopo la ripresa dalla pandemia di Covid-19, un grave infortunio al ginocchio lo mette all'angolo, costringendolo a dare l'addio al calcio ed entrando nel vortice della depressione.

🚨🚨 JÉRÉMY MATHIEU 🇫🇷 RÉVÈLE AVOIR TRAVERSÉ QUATRE ANNÉES DE DÉPRESSION APRÈS SA RETRAITE ET EXPLIQUE COMMENT SON TRAVAIL CHEZ INTERSPORT L’A AIDÉ À S’EN SORTIR 🥺👇



🗣️ « J’ai broyé du noir pendant QUATRE ANS. Heureusement que ma femme était là pour m’aider à m’en sortir.



Je… pic.twitter.com/Xz7B9Q9iVG — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2026

Il trauma post ritiro

In un'intervista a SoFoot ha raccontato le motivazioni che lo hanno catapultato nel tunnel della depressione, partendo da quel maledetto infortunio accaduto con la maglia dello: "Indossavo un tutore per il ginocchio e non poteva fare molto. Poi sono entrato in una spirale discendente e. Rimanevo a casa 24 ore su 24, sul divano, davanti alla TV, con il cellulare. Nemmeno il calcio mi interessava più".

VALENCIA, SPAIN - FEBRUARY 10: Santi Mina (L) del Valencia compete per la palla con Jeremy Mathieu del Barcellona durante la partita di ritorno delle semifinali della Copa del Rey tra Valencia CF e FC Barcelona allo Stadio Mestalla il 10 febbraio 2016 a Valencia, Spagna.(Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Da quattro anni lavora da Intersport, un negozio di articoli sportivi. Grazie alla quotidianità ritrovata e all'aiuto della moglie è riuscito a sconfiggere la malattia e riprendersi tutto: "Non sono in miseria, tutt’altro. Avevo solo bisogno di ritrovare una vita sociale per cavarmela. Da Intersport, ho ritrovato quell’atmosfera di spogliatoio. È lì che ho avuto la scintilla per uscire da quel brutto periodo. Quel lavoro mi ha permesso di rivivere, anche grazie al supporto di mia moglie e dei miei figli".