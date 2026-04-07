Come riporta Diario As il 38enne, infatti, è indagato a causa di 212 ordini di Deliveroo fatti a Parigi, peccato che lui però abbia dichiarato di abitare a Dubai.

Federico Iezzi Collaboratore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 17:12)

Guai in vista per Samir Nasri. L'ex centrocampista, fra le altre, di Manchester City, Marsiglia e Arsenal è finito sotto indagine del fisco francese. Come riporta Diario As il 38enne, infatti, è indagato a causa di 212 ordini di Deliveroo fatti a Parigi, peccato che lui però abbia dichiarato di abitare a Dubai.

Nasri indagato dal fisco francese a causa degli ordini su Deliveroo — Nasri, oggi 38 anni, è nato a Marsiglia ed ha avuto una brillante carriera calcistica come centrocampista. Ha debuttato ed è diventato famoso giocando con l'Olympique Marsiglia e ha poi fatto un salto di qualità passando in Premier League. Nel campionato inglese ha vestito le maglie di Arsenal e Manchester City. Con i Citizens ha vinto due campionati. Ha poi chiuso la carriera da girovago: prima il Siviglia, poi in Turchia, con Antalyaspor, infine West Ham e Anderlecht. Ha chiuso con il calcio nel 2021 e ora lavora come commentatore sportivo per il canale francese Canal +.

Da anni il francese ha dichiarato allo stato francese che la sua residenza è a Dubai. Ma ora potrebbe cominciare ad avere seri problemi di tasse. Come ha rivelato il quotidiano Les Echos, tutto parte da degli ordini di cibo, fatti con la nota piattaforma Deliveroo. Tutti quanti, ben 212, allo stesso indirizzo di Parigi dove ci sarebbe una sua casa. Tanto è bastato ai funzionari francesi per avviare delle indagini. Gli investigatori hanno controllato anche movimenti bancari, vari altri acquisti online, biglietti aerei da e per la Francia e presenze in diverse trasmissioni televisive. Molti di questi indizi, in particolare i registri di volo e i biglietti aerei e il contratto con il canale tv, indicano che Nasri avrebbe passato in Francia, tra il 2021 e il 2023 tra i 126 e i 208 giorni.

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Cosa rischia ora — L'ex fantasista, ora commentatore tv, ha negato e respinto tutte le accuse. Ma rischia grosso. Vi saranno, molto probabilmente, ulteriori accertamenti e Nasri rischia che il suo conto venga congelato dalle autorità. Se dovesse essere confermato la sua residenza in Francia, Nasri verrebbe sottoposto ad un processo di revisione fiscale per circa 5 milioni di euro. Una multa decisamente salata per 212 ordini su Deliveroo.