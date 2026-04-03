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LE DICHIARAZIONI

Paul Pogba pronto al rientro: possibile ritorno in campo contro il Marsiglia

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Pogba è pronto a tornare in campo. Dopo la buona prestazione in amichevole contro il Brentford, il centrocampista si avvicina sempre di più al ritorno in una gara ufficiale. Pocognoli si è detto fiducioso circa la convocazione del polpo per...
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, ha parlato del possibile rientro di Pogba. Il centrocampista francese potrebbe tornare in campo nella gara di domenica sera contro l'Olimpique Marsiglia. In questa stagione il "polpo" ha disputato solo 30 minuti in gare ufficiali.

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MONACO, PRINCIPATO DI MONACO – 22 OTTOBRE: Sébastien Pocognoli, allenatore del Monaco, dà indicazioni ai suoi giocatori durante la partita della 3ª giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 tra AS Monaco e Tottenham Hotspur, disputata allo Stade Louis II il 22 ottobre 2025 a Monaco, Principato di Monaco.(Foto di Michael Steele/Getty Images)

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Pogba, rientro vicino?

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Nella conferenza stampa pre Marsiglia, Pocognoli ha parlato di Paul Pogba. Secondo il tecnico francese l'ex centrocampista di Juventus e Manchester United sarebbe vicino al rientro in campo. Per l'allenatore del Monaco Pogba è "disponibile" ed è "possibile" che sia tra i convocati per la gara di domenica. "Mancano ancora tre allenamenti, ma si è allenato costantemente con il gruppo dall'inizio della pausa per le nazionali. Quindi, visti i progressi positivi, è possibile, sì".

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa, che si dice fiducioso di riavere il centrocampista a disposizione. Se la convocazione non dovesse arrivare "significherebbe che abbiamo deciso insieme che non ci sono ancora le condizioni perché possa giocare una partita di campionato". Ha proseguito l'allenatore, puntalizzando però che "per il momento non abbiamo questa controindicazione. La situazione è ancora aperta per i prossimi tre giorni. Per ora, almeno, sta andando bene".

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Il recupero a Barcellona

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Il francese ha disputato finora solo 30 minuti in Ligue 1, e manca in competizioni ufficiali con i biancorossi dal 5 Dicembre, dalla gara contro il Brest. Pogba è tornato in campo in un'amichevole durante la pausa per le nazionali contro l'U23 del Brentford, segnando anche un gol. Nella settimana di pausa il centrocampista ha deciso di continuare il percorso di riabilitazione a Barcellona, nel centro sportivo dei blaugrana col suo compagno di squadra Ansu Fati, in prestito al Monaco proprio dai catalani.

A tal proposito Pocognoli ha dichiarato: "Posso solo dire che sono tornati tutti in ottima forma. Paul e Ansu si sono allenati bene questa settimana. Quindi significa che è stato sicuramente produttivo". Il tecnico ha poi concluso: "È la loro vita privata. Finché si impegnano bene in allenamento e mantengono un buon atteggiamento qui a La Turbie, per me non c'è nessun problema".

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