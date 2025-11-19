Arnautovic dopo la qualificazione al Mondiale della sua Austria dopo 28 anni è intervenuto ai microfoni di ServusTv parlando apertamente dei consigli della sua consorte dopo i numerosi problemi fisici
Tra il sogno Mondiale e l'ipotesi ritiro
Dopo 28 anni di attesa, l'Austria torna a disputare un Mondiale di calcio, grazie al pareggio per 1-1 ottenuto con il Kosovo. Uno degli esponenti e artefici della qualificazione della Nazionale austriaca è stato l'ex Inter Marko Arnautovic effettuando 8 gol in 6 partite per un totale nel complesso di 130 gol con la sua nazionale. Nonostante il magic moment, il forte calciatore ha dichiarato di discutere spesso in casa di un argomento molto particolare con la moglie: il suo eventuale ritiro.
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