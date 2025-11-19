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Tra il sogno Mondiale e l'ipotesi ritiro

Dopo 28 anni di attesa, l'Austria torna a disputare un Mondiale di calcio, grazie al pareggio per 1-1 ottenuto con il Kosovo. Uno degli esponenti e artefici della qualificazione della Nazionale austriaca è stato l'ex Inter Marko Arnautovic effettuando 8 gol in 6 partite per un totale nel complesso di 130 gol con la sua nazionale. Nonostante il magic moment, il forte calciatore ha dichiarato di discutere spesso in casa di un argomento molto particolare con la moglie: il suo eventuale ritiro.

LINZ, AUSTRIA - 13 OTTOBRE: Marko Arnautovic dell'Austria festeggia dopo aver siglato il secondo gol della squadra e un personale rigore durante la gara di UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3 tra Austria e Norrvegia. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

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