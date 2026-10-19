Steven Caulker, ex calciatore della Premier League e della nazionale inglese, ha parlato su Linkedin delle difficoltà nel cercare e trovare un nuovo lavoro. L'ex difensore si è sfogato sul social e ha espresso la sua frustrazione nel non riuscire ad ottenere nemmeno un colloquio di lavoro.

Lo sfogo di Caulker su Linkedin

Former England footballer Steven Caulker pleads for work on LinkedIn as he says he's now stuck unemployed and 'can't even get an interview' https://t.co/JvDHMUylnL — Daily Mail Sport (@MailSport) October 19, 2026

Spesso si pensa che avere un passato da calciatore, soprattutto se ad alto livello, renda la vita semplice.. Lo sfogo su Linkedin di Steven Caulker, ex difensore noto in Premier League per aver vestito le maglie di Tottenham , tra le altre - ne è la dimostrazione. Il calciatore ha parlato apertamente sul social network, di come sia complicato non solo trovare un lavoro, ma addiritturaIl difensore ha esordito così: "Essere disoccupati è stressante. Ci sono già passato molte volte, sono abituato alle montagne russe delle emozioni,". L'ex nazionale inglese - varie presenze con le giovanili, una con la squadra maggiore - ha poi aggiunto: ", ma questo non significa che debba farmi prendere dal panico".

Lo sfogo del 34enne è proseguito: "Walt Disney è stato rifiutato più di 300 volte; il rifiuto fa parte della storia di quasi tutti. La parte che trovo difficile è poi rifiutare i lavori che mi vengono offerti ma che non sono in linea con i miei obiettivi". Ma l'inglese ha sottolineato di non volersi arrendere: "Mantenere la calma e la lucidità in questi momenti è importante, e dare una sorta di struttura alla mia giornata aiuta sicuramente. Ho appena finito la mia corsa mattutina e mi sento piuttosto bene dopo aver rilasciato un po' di endorfine".