"Essere disoccupati è stressante": così ha commentato sul suo profilo Linkedin Steven Caulker, ex calciatore di Tottenham e QPR.
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Steven Caulker, ex calciatore della Premier League e della nazionale inglese, ha parlato su Linkedin delle difficoltà nel cercare e trovare un nuovo lavoro. L'ex difensore si è sfogato sul social e ha espresso la sua frustrazione nel non riuscire ad ottenere nemmeno un colloquio di lavoro.
Lo sfogo di Caulker su LinkedinSpesso si pensa che avere un passato da calciatore, soprattutto se ad alto livello, renda la vita semplice. Ma non sempre è così. Lo sfogo su Linkedin di Steven Caulker, ex difensore noto in Premier League per aver vestito le maglie di Tottenham e QPR, tra le altre - ne è la dimostrazione. Il calciatore ha parlato apertamente sul social network, di come sia complicato non solo trovare un lavoro, ma addirittura riuscire ad ottenere un colloquio.
Lo sfogo del 34enne è proseguito: "Walt Disney è stato rifiutato più di 300 volte; il rifiuto fa parte della storia di quasi tutti. La parte che trovo difficile è poi rifiutare i lavori che mi vengono offerti ma che non sono in linea con i miei obiettivi". Ma l'inglese ha sottolineato di non volersi arrendere: "Mantenere la calma e la lucidità in questi momenti è importante, e dare una sorta di struttura alla mia giornata aiuta sicuramente. Ho appena finito la mia corsa mattutina e mi sento piuttosto bene dopo aver rilasciato un po' di endorfine".
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