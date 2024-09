Liga, Barcellona super: non segnava più di sei gol da sei anni…

La squadra blaugrana non segnava così tanto da una partita dal settembre 2018 nell'“era Valverde”. C'era Messi in campo e all'epoca Lamine Yamal aveva 11 anni...

Davide Capano Redattore 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 12:27)

Il Barcellona è felice. Sono stati mesi difficili in casa blaugrana, a causa della pessima stagione scorsa e della brusca partenza di Xavi Hernández, un'icona del club. La direzione sportiva ha dato una svolta al progetto e ha optato per Hansi Flick.

Hansi Flick, tecnico del Barcellona (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Un allenatore che continua con la buona gestione della palla che caratterizza il DNA del team, ma con delle sfumature. I cambiamenti che fanno la differenza e che hanno reso il Barça una squadra affidabile all'inizio della stagione. 12 punti su 12 in campionato e un ultimo gol, contro il Valladolid, che richiama i ricordi del passato. Era da tempo che non si vedeva un risultato del genere.

Barcellona, Flick sorride — Una vittoria per 7-0 contro il Valladolid che ha mostrato l'insaziabile mentalità vincente che Flick vuole infondere e trasmettere ai suoi. Ha trovato un risolutore in Dani Olmo, che porta con sé quella verticalità tipica del calcio tedesco. Lo spagnolo si è adattato meravigliosamente e ancora una volta ha giocato una grande gara contro los Pucelanos. È stato un pomeriggio che ricorda il Barça di un tempo. In effetti, il record non inganna: il Barcellona non segnava più di sei gol da un match del 2018.

Era al Camp Nou, ancora all'epoca di Ernesto Valverde, contro l'Huesca. Con Leo Messi ancora in campo. L'Huesca va in vantaggio per primo, ma è proprio l'argentino a dare il via alla rimonta. Il "10" segnò una doppietta, ma andarono a segno anche Luis Suárez, Dembélé, Rakitic e Jordi Alba. Era il 2 settembre 2018. In altre parole, ci sono voluti quasi sei anni per rivedere una goleada simile del Barça. Senza Messi e Luis Suárez. Con Lewandowski, Dani Olmo e Lamine Yamal, che aveva 11 anni ai tempi del successo per 8-2 sull'Huesca.

Il Barça si era arreso alle sofferenze degli ultimi anni, per andare avanti di solito con quel tanto che basta per vincere. Flick vuole riportare la squadra a quella mentalità di non avere pietà e di puntare al massimo indipendentemente dal risultato. Contro il Valladolid, a Montjuic, i tifosi hanno potuto godersi un pomeriggio tranquillo.