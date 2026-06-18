Il calcio francese perde una figura che negli ultimi anni era riuscita a scrivere una delle pagine più sorprendenti del Brest.Éric Roy si è spento all'età di 58 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa ha suscitato molteplici messaggi di cordoglio in tutta la Francia, non solo per le sue qualità da allenatore, ma anche per quelle umane. A darne la notizia è stata la sua famiglia tramite un messaggio social.

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Il capolavoro a Brest di Éric Roy

Éric Roy

è stato l'allenatore delper 3 stagioni e mezzo, allenando la squadra per. Nel suo triennio, il francese ha cambiato radicalmente l'andamento della squadra: ha conquistato un posto in, venendo eletto miglior allenatore della

SALISBURGO, AUSTRIA - OTTOBRE 01: Eric Roy, Allenatore del Stade Brestois 29 reagisce durante la partita di UEFA Champions League 2024/25 nel match tra FC Salisburgo e Stade Brestois 29 allo Stadion Salzburg il 01 Ottobre, 2024 in Salisburgo, Austria. (Photo by Jasmin Walter/Getty Images)

Prima di affermarsi in panchina, Roy aveva vissuto una lunga esperienza da calciatore professionista. L'ex centrocampista centrale, dotato di grande tecnica ed eleganza, ha militato in diversi club della Ligue One, tra cui:Nizza, Lione, Marsiglia. Ma, anche le avventure all'estero hanno lasciato una forte impronta sul suo percorso. Tra le squadre in cui ha giocato troviamo Sunderland e Rayo Vallecano.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Eric Toy ha intrapreso il percorso da allenatore. Il suo esordio è stato proprio con il Nizza il 9 Marzo 2010. Dopo aver lavorato come direttore sportivo per il Lens, Il Brest ha deciso di affidargli la panchina. Qui, in questo percorso iniziato il 3 Gennaio 2023, il tecnico darà vita ad un ciclo innovativo e sorprendente. Quando arrivò sulla panchina del Club bretone, pochi si aspettavano una crescita così esponenziale del club. Invece, grazie ad un lavoro costante e determinato, Roy riuscì a trasformare il suo club in una delle sorprese pià strabilianti della Ligue One.

Éric Roy est décédé à l'âge de 58 ans, a annoncé sa famille.



Joueur, il aura porté les couleurs de Nice, Toulon, Marseille, Lyon, Sunderland, Troyes et du Rayo Vallecano. Il entraînait le Stade brestois depuis 2023.



Toutes nos pensées et notre soutien vont à sa famille et ses… pic.twitter.com/yBIr3sTmdZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 17, 2026

Il cordoglio della famiglia

Negli ultimi anni Roy aveva affrontato una grave battaglia contro un tumore al pancreas, combattuta con grande determinazione., che ha voluto ricordare la forza mostrata dal tecnico durante questo lungo periodo di sofferenza.

Nel messaggio emerge specialmente il profilo umano dell'ex allenatore. Roy viene descritto da tutti come una persona solare, disponibile e generosa. Un uomo capace di trasmettere serenità e fiducia, qualità che gli hanno permesso di lasciare un'impronta importantissima nel mondo del calcio e non solo delle squadre in cui ha militato e allenato. I risultati ottenuti sul campo resteranno nella memoria dei tifosi del Brest e non solo, ma il ricordo più prezioso sarà quello di un professionista che ha saputo unire passione e competenza.

🚨 Le communiqué de la famille d'Éric Roy 😢❤️ :



« Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari Éric Roy.



Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas.



Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une… https://t.co/oFnQp7qUgE — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

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