A seguito della difficile stagione terminata con la salvezza conquistata all'ultimo respiro, grandi cambiamenti sono in atto nel club rossonero

Mattia Celio
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A Nizza è iniziata una profonda riorganizzazione. Dopo una stagione 2025-2026 conclusasi con una sofferta salvezza ai playoff contro il Saint-Étienne, l'OGC ha annunciato ufficialmente in questo giorno diversi importanti cambiamenti alla sua struttura organizzativa. Primo tra tutti il ruolo di presidente il quale, a partire da oggi, sarà nuovamente coperto da Maurice Cohen. Ma questo, come accennato, è solo il primo passo. Ecco la situazione.

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Nizza, è rivoluzione totale: Cohen torna presidente, Puel esonerato. E non è finita

Archiviata una delle stagioni più complicate del Nizza, chiusa con la salvezza ottenuta solo allo spareggio, il club rossonero ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione sia nell'area tecnica che sul piano sportivo. Questa mattina è stato ufficializzato il ritorno di Maurice Cohen al ruolo di presidente del club, carica che aveva già ricoperto tra il 2002 e il 2009. Succede a Jean-Pierre Rivère, che mantiene solo la presidenza del Fondo di dotazione. Il club ha motivato il suo ritorno citando "la sua esperienza, la sua profonda conoscenza del club e il suo impegno verso i suoi valori" .

Sul fronte sportivo, invece, Claude Puel non sarà più l'allenatore dell'OGC. Arrivato a metà stagione per sostituire Franck Haise in una situazione difficile, il tecnico sessantaquattrenne è riuscito ad evitare la retrocessione per il rotto della cuffia. Al momento non è ancora stato deciso chi sarà il suo successore, anche se il primo nome sulla lista è quello di Olivier Pantaloni, reduce da un ottimo nono posto con il Lorient. Anche su Puel, il club ha rilasciato un comunicato ringraziandolo per il suo lavoro: "Arrivato in un momento particolarmente difficile, ha contribuito a salvare il club dalla retrocessione e gli ha permesso di affrontare il futuro in condizioni migliori".

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Maurice Cohen, nuovo presidente del Nizza (Foto Fonte X)

Ma questo è solo il primo passo per una fase di cambiamenti che si preannuncia di grandi dimensioni. O almeno questo è ciò che la società di Nizza ha voluto fare intuire dopo l'ultimo comunicato ufficiale: "Il tempo necessario per analizzare la propria situazione e definire le direzioni più appropriate dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative e ora desideriamo inaugurare un nuovo ciclo basato su stabilità, costanza e standard elevati".

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