Stasera il Lille affronterà l'Arsenal per il secondo turno della prima fase della Champions League. Infatti, il club francese ha disputato una grande stagione 2025-26, culminata col terzo posto finale in campionato. Sulla panchina sedeva il tecnico Bruno Genesio, andato poi all'Olympique Marsiglia. Inoltre, i biancorossi potevano contare sui gol di Matias Fernandez-Pardo, poi ceduto in estate per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Eppure, nonostante questi due addii di rilievo, la dirigenza del Lille è riuscita a intervenire in maniera ottimale per sopperire a queste partenze.

🚨🚨 LA DIRECTION DE L'ARBITRAGE S'EXPLIQUE APRÈS LA BLESSURE DE TIAGO SANTOS 🇵🇹 !!!



« Le joueur havrais n°7 intervient pour jouer le ballon et touche l’arrière du genou du joueur lillois n°22, qui a positionné sa jambe entre le ballon et son adversaire.



Bien que regrettable,… pic.twitter.com/TlHnQ5kdpb — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 13, 2026

La direzione arbitrale risponde sul caso Tiago Santos

Non è un caso che il club si trovi attualmente al secondo posto della Ligue 1, sotto la nuova ed emergente guida di Davide Ancelotti. Il calciomercato ha portato in dote alcuni giocatori di rilievo come, Maurits Kjaergaard, Orlando Gill e Dilane Bakwa. In campionato, il Lille sta trovando una buona continuità, come dimostrato dalla vittoria per 1-0 nell'ultimo turno di campionato contro il Le Havre. Un match sfortunato, come dimostrato dall'infortunio di, sfociato poi in un vero e proprio caso nazionale.Il terzino portoghese ha subito la rottura del legamentoanteriore del ginocchio destro, a seguito di un duro contrasto con Amir Richardson. Nella giornata di ieri, il Lille ha presentato una nota ufficiale in cui si valuta una richiesta di risarcimento per i danni subiti, con destinatari lae la LFP.

LILLA, FRANCIA - 8 SETTEMBRE: Tiago Santos del LOSC Lille avanza palla al piede sotto la pressione di Junior Firpo del Real Betis Balompié durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra LOSC Lille e Real Betis Balompié, disputata allo Stade Pierre Mauroy l'8 settembre 2026 a Lilla, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Nella giornata di oggi è arrivata la risposta della direzione arbitrale che in parte ha confermato la versione del club francese: "Il cartellino giallo sarebbe stato giustificato, ma pur essendo deplorevole, l'infortunio derivante dal contatto non può, di per sé, determinare la natura della sanzione disciplinare. L'arbitro deve valutare, in particolare, l'intensità dell'intervento, la rapidità di esecuzione, la fisicità del contatto e l'abilità tecnica del giocatore. In questa situazione, il giocatore del Le Havre è intervenuto senza eccessiva velocità o brutalità. Sebbene la sua azione rimanga un fallo e un'azione 'imprudente' ai sensi della Regola 12, non costituisce necessariamente colpa grave".