Ligue 2, rinviata Ajaccio-Bastia: ecco la motivazione della scelta

Dopo le vicende che nelle scorse settimane hanno interessato il Lione , prima retrocesso e poi ripescato, ora tocca all’ Ajaccio . Il calcio francese non ne vuole sapere dunque di trovare stabilità in vista della prossima stagione.

La situazione dell’Ajaccio, a pochi giorni dal calcio d’inizio della Ligue 2 , è tutt’altro che serena. La stagione dei biancorossi sarebbe dovuta iniziare il 9 agosto, con un caldissimo derby corso contro il Bastia. Tuttavia, la partita è stata rinviata dalla Lfp, la lega che cura l’organizzazione di Ligue 1 e Ligue 2. La motivazione è semplice e non riguarda, al contrario di quanto si potrebbe pensare, questioni di ordine pubblico. Non è ancora certo, infatti, se l’Ajaccio potrà effettivamente partecipare alla Ligue 2.

Una notizia che fa tremare i tifosi e il club, ma che soprattutto impedisce il regolare inizio della stagione, almeno per le due squadre coinvolte in prima persona. Ecco perchè la stagione dei corsi comincerà con qualche giorno di ritardo, in attesa della decisione definitiva della governance del calcio francese.

Nelle scorse settimane l’Ajaccio era stato retrocesso d’ufficio in Ligue National, la terza serie transalpina. La Dncg, l’organo che si occupa di controllare la gestione dei club francesi, aveva ufficializzato la sua decisione, presa a causa della complessa situazione economica in cui versa l’Ajaccio. A sua volta, la società aveva risposto rivolgendosi al Cnosf, il Comitato Olimpico nazionale. Una decisione che aveva bloccato la retrocessione e il conseguente ripescaggio del Boulogne. La pratica sembrava archiviata, ma il rinvio della prima giornata di campionato rimette tutto in discussione. Ora, con il campionato alle porte, è necessario prendere una decisione rapidamente. Una tra Boulogne e Ajaccio giocherà in serie cadetta, l’altra dovrà accontentarsi del National.